廣達10月營收創同期新高 前10月業績超越2023年

廣達受惠於AI伺服器業務暢旺，10月營收連續6個月站穩千億元大關，帶動前10個月累計營收突破1兆元大關。（廣達提供）

〔記者方韋傑／台北報導〕廣達（2382）受惠於AI伺服器業務暢旺，10月營收連續6個月站穩千億元大關，帶動前10個月累計營收突破1兆元大關，同時超越2023全年表現（1.08兆元），今年有望挑戰2022年創下的歷史營收高點（1.28兆元），每股盈餘不排除同步超越去年寫下的歷年新猷10.29元。

廣達10月營收1358.93億元，月減12.4%、年增48.7%，今年前10個月營收1兆1293.35億元、年增27.02%；兩項數字都寫下歷史同期新高紀錄。此外，由於9月季底效應帶動筆電出貨，10月筆電訂單回到正常水準，單月出貨320萬台，月減34.69%、年增10.34%。

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廣達預計本月14日召開法說會，屆時將發布第3季財報並更新全年展望，目前正值緘默期，暫且不對營運進行評論。不過，執行副總經理暨雲達總經理楊麒令昨日初步表示，AI伺服器需求誠如輝達執行長黃仁勳所言「很瘋狂」，後續規劃在美國東、西岸既有廠區擴產以符合客戶需求，對於川普二度入主白宮可能深化區域製造趨勢，廣達可望從容應對。

楊麒令也提到，輝達GB200伺服器正在台灣、美國兩地試產，並會在明年首季開始放量出現，廣達訂單包括出貨佔比較高的NVL72機櫃，以及佔比較低的NVL36機櫃，除了美國加州、田納西州廠區皆有L6（主機板組裝）、L10（伺服器組裝與測試）製程，最快將從年底開始佈局泰國廠的L10、L11（伺服器整機系統組裝）產能。

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