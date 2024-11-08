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王品集團發行禮物卡 搶攻股東會紀念品商機

2024/11/08 14:33

迎接2025年股東會旺季，王品（2727）集團宣布發行股東會禮物卡，面額為50元及100元，搶攻股東會紀念品商機。（王品提供）迎接2025年股東會旺季，王品（2727）集團宣布發行股東會禮物卡，面額為50元及100元，搶攻股東會紀念品商機。（王品提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕每年上市櫃公司股東會紀念品總成為市場關注焦點，迎接2025年股東會旺季，王品（2727）集團宣布發行股東會禮物卡，面額為50元及100元，搶攻股東會紀念品商機。

王品表示，每年股東會旺季，許多上市櫃公司推出多樣化紀念品，不僅讓股東開心，也成為市場話題，甚至吸引零股股東進場。

實用路線禮品與抵用券、商品卡類紀念品最受歡迎，據統計，2024年有多達743家上市櫃公司贈送股東會紀念品，其中有38%為小額商品卡，以連鎖超商的商品卡為主。

王品集團長年發行旗下「王品牛排」、「夏慕尼」、「陶板屋」等多品牌商品券， 2022年起發行全集團25個品牌餐廳通用的商品卡，短短1年即突破億元營收。

迎接2025年股東會旺季，即日起將發行股東會禮物卡，作為上市櫃公司股東會紀念品，面額為50元與100元，此禮物卡價值等同現金，可使用於王品集團全台25個品牌、300逾家餐廳。

王品並豪氣再「加碼」等值折價券，每張50元面額禮物卡加贈1張50元折價券，每張100元面額禮物卡加贈1張100元折價券，等同於價值「翻倍」。

王品指出股東會禮物卡設計可接受企業客製化製作，打造各公司專屬股東會紀念品，如大量購買可再享折扣價。

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