熱門概念股》輝達GB200供應鏈

隨著GB200全面投產，並預計在今年Q4量產出貨，台灣組裝、散熱大廠營運有望持續受惠。（彭博）

輝達GB200供應鏈是什麼？

輝達（NVIDIA）今年3月發表新一代架構Blackwell，並推出「地表最強AI晶片」GB200，這款AI晶片由3顆晶片組合而成，包括2顆B200 GPU（圖型處理器），加上Grace CPU（中央處理器），擁有極為龐大的運算效能，象徵著大型語言模型進入了「兆級參數」的時代。

隨著GB200全面投產，並預計在今年Q4量產出貨，台廠供應鏈也因此受惠。包括擴大伺服器相關業務的代工大廠，以及因AI伺服器熱功耗提升，散熱方案首度採用液冷技術，提早切入耕耘液冷技術的散熱大廠，營運有望都持續受惠。

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華爾街預估，輝達GB200晶片明年出貨量將達100萬顆，佔輝達高階GPU的5成左右。法人指出，GB200量產帶來的投資機會，最源頭就是生產晶片的台積電（2330），接著就是組裝廠，另外，因為GB200首次導入液冷散熱系統，因此散熱也會是一大投資機會。

相關個股

1.鴻海（2317）收盤價218元 週漲幅4.81％

鴻海10月營收8048.47億元，月增9.8％，年增8.59％，創同期新高、歷史單月次高；今年前10個月營收5.532兆元，年增9.57％，同創新高。

鴻海先前表示，公司將會是全球第1個出貨搭載輝達GB200的AI伺服器供應商，預計11月開始生產、12月出貨，明年上半年將放量。鴻海董事長劉揚偉表示，以GB200伺服器來看，除了GPU、CPU之外，鴻海可供應的原件大約8-9成，「垂直整合能力是非常高」。

劉揚偉指出，現在AI伺服器需求如同大客戶形容，是「非常瘋狂」的狀況，鴻海將調整產能來應對相關需求。鴻海也透露，目前正規劃在墨西哥打造全球最大的GB200伺服器工廠，就近應對美系客戶對AI伺服器的強勁需求，未來有望躍升為第2大營收來源。

2.雙鴻（3324）收盤價681元 週漲幅11.09％

雙鴻10月營收13.96億元，年增16.5％；今年前10個月營收130.45億元，年增23.45％。雙鴻7日公告財報，今年Q3每股盈餘4.43元，累計前3季每股盈餘16.05元，較去年同期的11.71元成長。

雙鴻Q3受到AI伺服器缺料以及消費性電子不振影響，獲利表現不如Q2與去年同期，不過，隨著GB200將在年底出貨，並在明年大規模導入，預計雙鴻的水冷板出貨力道有望逐步增強。

雙鴻董事長林育申提到，由於GB200系列必須搭載液冷散熱系統，相關需求瞬間暴增，帶動液冷零組件產值大漲。林育申表示，Q4是新舊產品轉換期，隨著GB200逐步量產後，預估明年首季就會看到GB200伺服器的零組件拉貨潮湧現，雙鴻業績將在明年首季開始顯著成長，有信心明年業績比今年更好。

3.奇鋐（3017）收盤價687元 週漲幅7.85％

奇鋐10月營收70.81億元，月增11.5％、年增28.4％；今年前10個月累計營收579.38億元，年增20.73％。

受惠輝達GB200伺服器將於今年Q4開始出貨，奇鋐GB200液冷伺服器機架系統獲微軟（Microsoft）、亞馬遜網路服務（AWS）與Meta等美系一線雲端服務供應商（CSP）訂單，有望望推動奇鋐今、明年伺服器機箱收入分別成長69％與38％。

奇鋐是水冷板的主要供應商，且能同時提供多項零組件，4大雲端服務供應商都是奇鋐的客戶，法人看好，奇鋐在產品單價、毛利率大幅提升下，2025年營收、獲利將持續創高。

4.廣達（2382）收盤價328元 週漲幅7.54％

廣達10月營收1358.93億元，月減12.4%、年增48.7%，營收連續6個月站穩千億元大關；前10個月營收1兆1293.35億元、年增27.02%，兩項數字都寫下歷史同期新高紀錄。

廣達AI伺服器表現出色，已在Q2提前達到原先預估全年佔比5成的營收目標，隨著上游GPU供應、CoWoS先進封裝產能問題逐漸紓解，AI伺服器對廣達整體營收帶來更顯著貢獻，預估全年將出現3位數成長。

廣達副總經理暨雲達總經理楊麒令表示，GB200相關產品目前正在試產階段，台灣、美國廠都有進行，預計明年Q1有望逐步放量，NVL72以及NVL36機櫃都會出貨。楊麒令日前也提到，下半年AI業務發展將「漸入佳境」，供應鏈的改善及AI伺服器的需求將帶動業績進一步增長。

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