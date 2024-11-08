美國新禁令來了！傳台積電下週全面斷供中國7奈米以下晶片

中媒披露，台積電下週全面斷供中國7奈米以下晶片。（法新社）

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下週全面斷供中國7奈米以下晶片？台積電這樣回應

〔記者卓怡君／台北報導〕日前爆發華為透過「白手套」向台積電（2330）下單，今日中國集微網報導，從多個消息源獲悉，台積電已經向所有中國AI晶片客戶發送正式電子郵件，宣布自下週（11/11）起，將暫停向中國AI/GPU客戶供應所有7奈米及更先進製程晶片。

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根據集微網報導，這一決策背後是台積電在全球半導體產業中的微妙地位，以及中美科技競爭的激烈程度。台積電作為全球領先的半導體製造企業，其7奈米及以下技術在全球處於領先地位。然而，日前台積電的「白手套」事件，加上川普對台積電施加壓力，台積電與美國商務部共同制定一套嚴苛的審查制度，全面封鎖中國的先進製程產能。

報導指稱，這一決策對中國AI和GPU公司來說是一個巨大的打擊，無法再使用台積電的先進技術，這將對它們的性能和市場競爭力產生重大影響。在AI和GPU領域，製程技術的先進程度直接關係到產品的性能，這可能會導致成本增加和產品上市時間延長。

此外，未來供應鏈重組也將隨之而來，中國晶片設計公司可能需要尋找新的晶片代工廠，這可能導致供應鏈的重組，然而中國目前自給自足的先進製程產能還十分有限。

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