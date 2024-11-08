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蘇姿丰完勝季辛格！超微Ryzen 7 9800X3D歐美賣光光

2024/11/08 14:53

AMD新推出的Ryzen 7 9800X3D遊戲處理器需求量激增，在美國和歐洲都已售罄。（示意圖，路透）AMD新推出的Ryzen 7 9800X3D遊戲處理器需求量激增，在美國和歐洲都已售罄。（示意圖，路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕AMD新推出的Ryzen 7 9800X3D遊戲處理器需求量激增，在美國和歐洲都已售罄，還出現黃牛炒作狀況，喊價高達1000美元，比建議零售價高出56%。外媒分析，9800X3D 幾乎沒有任何對手，效能大幅超越英特爾Raptor Lake 和 Arrow Lake CPU。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，多份報告證實，AMD的Ryzen 7 9800X3D在美國和歐洲都已經賣光，包括 Newegg、Best Buy、B&H Photo、Walmart 和 Amazon等零售商全出現缺貨，只有 MicroCenter 是少數仍有少量存貨的供應商，但僅限於某些地點。

由於供應短缺，黃牛在 eBay 上以接近1000美元的價格販售 Ryzen 7 9800X3D，比建議零售價高出56%，相當誇張。AMD還提醒消費者不要支付這些高昂的黃牛價格，因為零售商將很快補貨。

據悉，Ryzen 7 9800X3D 相較於其前代 Ryzen 7 7800X3D，遊戲性能提升14.7%，在多項遊戲測試中，9800X3D 的性能大幅超越英特爾的 Core i9-14900K 和 Core Ultra 9 285K。

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