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嘉市公辦都更建案預售價一坪最高54萬 市議員質疑恐成青年夢魘

2024/11/08 13:59

嘉義市民族國小西側公辦都更建案預售價每坪最高達54萬元。（資料照）嘉義市民族國小西側公辦都更建案預售價每坪最高達54萬元。（資料照）

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市民族國小西側第一期公辦都市更新案，由國城建設股份有限公司得標開發，今年8月動土、開放預售，房價一坪衝到47.4萬、最高達54萬元。市議員王浩今質詢，此建案恐對嘉市房地產市場產生定錨效應，質疑違反都市更新條例第1條提到的「增進公共利益」目的，將喚起青年高房價夢魘。

嘉義市政府都市發展處長許懷群表示，房價上漲，應是反映市場預期所致，此案地理位置在嘉義市精華區，區位影響價格，且從不同角度思考，代表近年嘉市公共建設、都市發展到位。

王浩表示，2022年此案公開展覽時，預估2樓以上住宅平均建坪單價在23.8萬至24.5萬元，現在預售價飆破一坪47萬元，之前是如何預估？

許懷群表示，公辦都更過程請3家進行估價，但都更後招商只有國城建設公司投標，也承擔一定風險，能開發此區域需要政府與民間、民眾一起努力。

王浩說，都市更新條例第1條寫有「為復甦都市機能，改善居住環境與景觀，增進公共利益」目的，然而公辦都更案第一期，市府讓出9646萬元土地，分配回1.1億元，賣地淨賺不到2000萬元，他一直向財政稅務局強調不能「賣祖產」，市有土地絕不可輕賣、賤賣，但很遺憾這是他還沒上任前就通過的案子。

王浩表示，國產署價值2349萬的土地，分配回2戶高樓層，如依同比例分配、市府價值高於國產署可獲分配8至9戶，以目前市價遠超過1.1億，就算完工再賣掉，也賺超過2000萬元，如此有達到「增進公共利益」嗎？希望市府第二期勿再重蹈覆轍。

許懷群說，此開發案第一期市府獲分配權利金及托育中心，是經市政府跨局處討論的結果；第二期公辦都更案，市有土地占的比例更多，將考慮爭取分配房地部分。

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