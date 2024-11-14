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LTN經濟通》台積電擺脫三星糾纏 勝出關鍵

2024/11/14 07:04

台積電面臨10奈米關鍵戰役時，首創「夜鷹計畫」。（彭博）台積電面臨10奈米關鍵戰役時，首創「夜鷹計畫」。（彭博）

台積電技術優勢 決勝10奈米 

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕半導體產業發展至今，仍走在突破摩爾定律道路上的晶片廠只剩下台積電、三星及英特爾（Intel），但現今這三家企業不論是營運、製程技術的差距已經越拉越大。

其中台積電一路奔跑、今年第三季營收、毛利率、營益率均超財測高標，三星卻因內部策略、良率不佳等問題，上季的晶片部門盈利還季減了40%。至於英特爾則創下史上最大單季虧損、達166億美元，現在正計畫分割業務，以斷尾求生。

台積電能從原本的三雄競爭的局面「扭轉」劣勢，之後一路順利超前進度，拉大與對手距離，形成一個人的武林，關鍵點就是「夜鷹部隊」。

2015年時，台積電的技術優勢曾經一度被三星抹平。當時28奈米已成主流，10奈米製程則成為晶圓代工廠布局與研發的決勝場，為了追趕競爭對手，當時的台積電董事長張忠謀提出了「夜鷹計畫」。

台積電祭出「底薪加三成、分紅多五成」的優厚條件，編列400多位研發人員，並分成三班制進行24小時輪值研發，如同當年國軍「十萬青年十萬軍」的氣魄，將人力發揮最大效應，一口氣達陣。。

「夜鷹部隊」是台積電在一次技術落後的危機裡轉化的轉機。（彭博）「夜鷹部隊」是台積電在一次技術落後的危機裡轉化的轉機。（彭博）

梁孟松跳槽三星 台積電一度陷危機

其實，「夜鷹部隊」的成立契機，是台積電在一次危機中轉化的轉機。

曾被稱為張忠謀左右手的梁孟松，自從台積電跳槽至三星後，帶領三星掌握了全新的FinFET技術（鰭式場效電晶體），可讓閘極長度縮小至20奈米以下。

消息指出，FinFet的發明人胡正明教授，他是台積電首任技術長（CTO），而梁孟松正是他最得意的學生，也是台積電FinFet量產的執行者。

三星在2015年2月宣布，將量產14奈米晶片，並且搭載在手機裡，但此時的台積電才掌握16奈米技術。

當時FinFET是台積電憋了近十年的大招，也是公認打開20奈米以下製程的關鍵鑰匙，卻沒想到因為梁孟松的跳槽，不但讓三星在製程技術上轉身領先台積電，不但拿回了蘋果A9晶片訂單，也拿下高通訂單，一時間真是春風得意。

2015年1月的股東會上，張忠謀面對鏡頭，面色凝重的承認「沒錯，我們有點落後」。

台積電研發採三班制、以24小時不間斷研發，縮短10奈米的研發進度。（法新社）台積電研發採三班制、以24小時不間斷研發，縮短10奈米的研發進度。（法新社）

借鏡富士康流水線 研發制度改三班制

「三星」，曾被張忠謀讚為「可畏的對手」，讓台積電準備了約十年時間的16奈米FinFET初嘗敗績，這也是台積電第一次在邏輯製程技術落後亞洲同業。

「在技術上跌倒，就在技術上爬起來」。市場指出，台積電參照富士康流水線，把研發制度改為了三班倒，讓從「24小時不間斷生產」，升級為了「24小時不間斷研發」，讓10奈米的研發無縫接軌，縮短學習曲線。

夜鷹部隊位於台積電新竹總部的12Ｂ晶圓廠10樓，當時24小時燈火通明。在加速研發10奈米的製程進度不但領先英特爾2個季度，還從三星手中搶回流失的高通訂單，並吃下當時蘋果iPhone 7裡搭載的Ａ10處理器全部訂單，成績斐然。

業內人士指出，2017年英特爾被台積電技術超越時，有員工去台積電打聽原因，得到回答是「你們睡覺，睡太多、睡太久」。近期韓媒也感嘆，在競爭激烈的半導體賽道，台灣都用跑的，只有南韓用爬的，南韓可能會在贏者通吃的半導體市場成為落後者。

南韓媒體指出，南韓半導體要追上台積電，首先要鬆綁南韓工時制度。（示意圖，法新社）南韓媒體指出，南韓半導體要追上台積電，首先要鬆綁南韓工時制度。（示意圖，法新社）

台積電的「夜鷹部隊」 引發其它科技業跟進

有鑑於台積電的「夜鷹部隊」將研發人員產出效益最大化，台灣其他電子同業也仿效，當時精測在2018年時農曆年後，啟動推動24小時研發能量，開始了大夜班制度。業內人士指出，「夜鷹部隊」擔負著階段性發展任務的策略，是台積電捍衛台灣的科技優勢，在維持競爭力與保護人才之間取平衡。

由於南韓半導體產業發展落後，即使想追上台積電，卻苦於當地工時法令路同意，讓南韓人哀嘆「三星將再進一步落後更具彈性的台積電」。主要原由是在今年11月初，南韓的國民力量黨將提出「半導體特別法」草案，但未納入產業人士期待的「白領豁免」條款，也就是高薪人員不受每周52小時的工時限制，外界擔憂將打擊南韓半導體產業的競爭力。

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