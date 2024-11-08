日月光ISE Labs前進墨西哥，興建半導體封裝和測試基地。（日月光提供）

〔記者卓怡君／台北報導〕日月光投控（3711）旗下ISE Labs宣布在墨西哥瓜達拉哈拉大都市區的Tonalá市，購買Axis 2工業園區內土地，這項戰略性投資展示公司對哈利斯科州的長期承諾，並為未來的擴展奠定堅實基礎。

ISE Labs專注於半導體工程、設計以及先進半導體元件在北美的製造量產，是日月光投控的全資子公司。日月光在哈利斯科州的項目規劃涵蓋半導體晶片的封裝與測試服務，這將有助於擴大日月光的全球足跡並增加在北美的市場機會。

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在哈利斯科州建設半導體封裝和測試廠區，有助於未來招聘專業的工程師和技術人員，並促進與教育機構在勞動力發展的緊密合作。該廠區預計在營運的第一年將創造超過五百個全新工作崗位。

為確保在哈利斯科州招聘到營運所需的高專業人才，哈利斯科州經濟發展部（SEDECO）、哈利斯科州創新、科學和技術部（SICyT）以及哈利斯科州教育部將促進ISE Labs與該地區的教育機構和商會之間的緊密聯繫。

哈利斯科州目前約佔墨西哥半導體市場的70%，這個產業為經濟帶來了顯著價值，主要是因為成功營運所需的高薪工作，以及該州技術社群的不斷創新。

ISE Labs 執行長項世傑表示，很高興通過在Tonalá購買土地來加強ISE與哈利斯科州的夥伴關係，這將為未來的業務擴展提供保障。這項投資展現了ISE對創新、增長以及與哈利斯科州寶貴關係的承諾，並提供業務靈活性，以便在北美對半導體封裝和測試需求持續增長的情況下進行擴展。

哈利斯科州州長Enrique Alfaro Ramírez表示，這屆政府成功地將半導體和先進電子製造服務產業轉型為一個以技術和創新為核心的新模式。日月光作為全球領導廠商，選擇了哈利斯科州的瓜達拉哈拉市作為這項戰略投資的地點，這將使哈利斯科州成為墨西哥乃至整個拉丁美洲第一個向北美主要半導體公司提供專業封測代工服務（OSAT）的州。

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