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川普打擊非法移民 激勵美國民營監獄股價飆漲

2024/11/08 15:30

川普重掌白宮，將履行打擊犯罪和移民的承諾，引發民營監獄股價飆漲。（美聯社）川普重掌白宮，將履行打擊犯罪和移民的承諾，引發民營監獄股價飆漲。（美聯社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國新任總統川普在競選期間承諾將嚴厲打擊非法移民，促使市場看好民營監獄營運績效。自川普勝選以來，民營監獄營運商股價均飆升，成為市場注目的焦點。

美國《財星》雜誌報導，由於川普承諾打擊大規模非法移民，一些投資者認為，對於民營監獄將是一筆大生意。週三美國民營監獄營運商Geo Group和CoreCivic股價分別上漲了42%和29%。

根據美國公民自由聯盟的調查顯示，川普第一個任期時，美國聯邦政府將移民拘留制度擴大了50%以上，在2019年達到高峰，約拘留了5.5萬名非法移民。

儘管拜登在2021年上任後立即發布行政命令終止民營監獄與聯邦政府之間的契約，但他決定保留移民拘留設施。

報導指出，新當選的副總統彭斯建議川普可以透過針對 100萬非法移民來啟動新政府的議程。外界預計，這項行動將成為美國史上最大規模的非法移民驅逐行動。

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