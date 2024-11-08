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外媒揭曉Costco退貨率最高產品！「這東西」最常被弄壞

2024/11/08 14:43

許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加，衣物是好市多最常被退貨的產品之一。（歐新社）許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加，衣物是好市多最常被退貨的產品之一。（歐新社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕許多人對好市多（Costco）友善的退貨政策讚譽有加，會員對所買商品不滿意時，就會慷慨地跑去退貨，外媒日前根據好市多員工和會員在社交媒體上發布的信息，進行分析，得出好市多會員最常退貨的商品，其中包含衣物、新鮮農產品、魚類和肉類、電視和軟管等，有好市多員工曾在Reddit指出，電視是最常被弄壞後退或的羼品

美國媒體《EatThis,NotThat!》 （ETNT）指出，首先是衣物，從睡衣到冬季外套，好市多出售各種服裝，且價格低廉，但大多數好市多分店不提供試衣間，甚至不提供鏡子，這意味著會員必須盲目購買，由於試穿不容易，一些會員會購買多個尺寸再來退貨，報導指出會員們退回衣服大多因爲尺寸問題，而不是服裝品質。

再來是從水果到蔬菜的一系列新鮮農產品，許多會員也批評好市多的農產品不如預期那麼新鮮，這是會員們最常見的抱怨之一，所以就會拿去退貨；而魚類和肉類也有類似因素，會員對魚類和肉類的保存期限較短感到棘手，但很多會員在社群抱怨，在保存期限之前，這些魚類和肉類產品就已經變質了，因此會拿去退貨。

與其它大型家電一樣，電視也是另一種經常被好市多會員退貨的家電，但問題可能不是出在好市多。報導稱，在某些情況下，消費者的疏失可能會導致電視的退貨。1名好市多員工曾在Reddit爆料，消費者會把電視塞進太小而無法安全運輸的車子當中，然後在回家路上，電視就因此破裂或損壞。再來，消費者或者無法弄清楚如何使用智慧電視，或是他們後悔購買了廉價的電視。「我們每天賣出好幾台電視，但同時可能會有4~5台電視被退貨。」

軟管也是常被退貨的商品之一，市面上有多款防打結軟管，好市多也有販售，但在Reddit上，好市多會員一再提到軟管是他們退貨的商品，不過主要是品質問題，有人抱怨買回來會在30到60天內出現漏水，還有人稱，好市多員工告訴他不要再買了，因為軟管們總是被退回。

其他被點名退貨率較高的產品，還包含氣炸鍋、冰箱和冰櫃、酒類、廚房自動化小工具、Dyson吸塵器和Keurig咖啡機等。

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