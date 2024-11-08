晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

英特爾「1奇招」想激勵員工士氣 台灣人一看都傻眼了

2024/11/08 14:47

為了激勵員工，英特爾再度提供免費咖啡及茶。（彭博資料照）為了激勵員工，英特爾再度提供免費咖啡及茶。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）現正陷入成立56年來最大危機，為挽救低迷的營運，啟動一連串撙節開支、裁員等急救措施，大大損傷公司、員工士氣。外媒披露，為了激勵沮喪的員工，英特爾宣布再度提供免費咖啡及茶，消息傳回台灣，讓許多台灣網友都傻眼了，引起廣大討論。

先前英特爾期望能透過代工產業，重返晶片製造領導地位，這個目標不僅未達成，代工業務還面臨長期虧損、製程落後台積電、找不到晶圓代工客戶等極大挑戰。

奧勒岡人報（The Oregonian）表示，由於英特爾實在虧損太多，營運陷入困境，執行長季辛格（Pat Gelsinger）為挽救低迷的營運，除了宣布大裁員外，還啟動撙節計畫，目標減少100億美元營業成本，包括取消免費茶水、咖啡、水果、食物等措施。英特爾還永久停飛往返各辦公據點的員工專機，並縮短特休天數等。

英特爾人資長Christy Pambianchi曾向員工表示，英特爾每年支出的免費食物和餐飲補助費用高達1億美元（約新台幣32億元）。

據奧勒岡人報指出，員工對此表示，由於公司糟糕的財務表現，以及旨在恢復盈利的撙節計畫，讓士氣受到了嚴重打擊。針對這個問題，英特爾近日發內部信通知員工，將在茶水間恢復提供免費咖啡和茶，但免費水果沒有恢復供應。

英特爾在內部論壇Circuit上指出，儘管英特爾仍然面臨成本挑戰，但我們知道，小小的舒適感在我們日常生活中發揮重要作用。

此消息傳回台灣，引起台灣網友熱烈討論，有網友表示，英特爾挽救員工士氣不加薪，不發股票，不談怎麼贏回市場，而是決定提供免費茶水（但是沒有免費水果）。 

大多數網友對此感到相當傻眼，「蛤，原來Intel的咖啡和茶沒有免費提供」、「？？？？現在還有公司沒茶水喔」、「看來真的是沒賺錢，才到處省東省西」。

也有網友笑稱，「我辦公室有飲水機，我公司比英特爾福利好」、「佛心公司，有免費茶水想必能重返榮耀」、「台灣可以偷水回家的都是幸福企業」。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財