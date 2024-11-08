英特爾「1奇招」想激勵員工士氣 台灣人一看都傻眼了

為了激勵員工，英特爾再度提供免費咖啡及茶。（彭博資料照）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕英特爾（Intel）現正陷入成立56年來最大危機，為挽救低迷的營運，啟動一連串撙節開支、裁員等急救措施，大大損傷公司、員工士氣。外媒披露，為了激勵沮喪的員工，英特爾宣布再度提供免費咖啡及茶，消息傳回台灣，讓許多台灣網友都傻眼了，引起廣大討論。

先前英特爾期望能透過代工產業，重返晶片製造領導地位，這個目標不僅未達成，代工業務還面臨長期虧損、製程落後台積電、找不到晶圓代工客戶等極大挑戰。

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奧勒岡人報（The Oregonian）表示，由於英特爾實在虧損太多，營運陷入困境，執行長季辛格（Pat Gelsinger）為挽救低迷的營運，除了宣布大裁員外，還啟動撙節計畫，目標減少100億美元營業成本，包括取消免費茶水、咖啡、水果、食物等措施。英特爾還永久停飛往返各辦公據點的員工專機，並縮短特休天數等。

英特爾人資長Christy Pambianchi曾向員工表示，英特爾每年支出的免費食物和餐飲補助費用高達1億美元（約新台幣32億元）。

據奧勒岡人報指出，員工對此表示，由於公司糟糕的財務表現，以及旨在恢復盈利的撙節計畫，讓士氣受到了嚴重打擊。針對這個問題，英特爾近日發內部信通知員工，將在茶水間恢復提供免費咖啡和茶，但免費水果沒有恢復供應。

英特爾在內部論壇Circuit上指出，儘管英特爾仍然面臨成本挑戰，但我們知道，小小的舒適感在我們日常生活中發揮重要作用。

此消息傳回台灣，引起台灣網友熱烈討論，有網友表示，英特爾挽救員工士氣不加薪，不發股票，不談怎麼贏回市場，而是決定提供免費茶水（但是沒有免費水果）。

大多數網友對此感到相當傻眼，「蛤，原來Intel的咖啡和茶沒有免費提供」、「？？？？現在還有公司沒茶水喔」、「看來真的是沒賺錢，才到處省東省西」。

也有網友笑稱，「我辦公室有飲水機，我公司比英特爾福利好」、「佛心公司，有免費茶水想必能重返榮耀」、「台灣可以偷水回家的都是幸福企業」。

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