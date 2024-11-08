晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經政策 影音專區 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

川普60％關稅發酵！美知名鞋業鳴笛：明年從中國採購商品砍逾4成

2024/11/08 14:22

美國知名鞋業品牌史蒂文·馬登表示，明年目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。（法新社資料照）美國知名鞋業品牌史蒂文·馬登表示，明年目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普競選時承諾對中國商品徵收60%關稅，如今在川普大勝，此議題已在市場開始發酵。美國知名鞋業品牌史蒂文·馬登（Steven Madden）高層週四表示，川普在美國總統大選獲勝後，公司正在迅速將産品採購從中國轉移到其他國家，明年目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。

路透報導，今年2月，川普表示，若他上台，將再次對中國徵收關稅，關稅稅率可能超過60%，這將給嚴重依賴中國進口的零售企業帶來極大壓力。

史蒂文·馬登公司的高層在財報電話會議上表示，公司已在研究可能促使其更快地將商品運出中國的情況，並一直在柬埔寨、越南、墨西哥和巴西等其他國家建立工廠基地。

高層指出，如果川普決定在明年1月上任時徵收關稅，那麽我們目前近一半的業務可能會受到中國進口關稅的影響。

為此降衝擊，我們明年的目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經政策 影音專區 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財