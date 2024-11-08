川普60％關稅發酵！美知名鞋業鳴笛：明年從中國採購商品砍逾4成

美國知名鞋業品牌史蒂文·馬登表示，明年目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普競選時承諾對中國商品徵收60%關稅，如今在川普大勝，此議題已在市場開始發酵。美國知名鞋業品牌史蒂文·馬登（Steven Madden）高層週四表示，川普在美國總統大選獲勝後，公司正在迅速將産品採購從中國轉移到其他國家，明年目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。

路透報導，今年2月，川普表示，若他上台，將再次對中國徵收關稅，關稅稅率可能超過60%，這將給嚴重依賴中國進口的零售企業帶來極大壓力。

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史蒂文·馬登公司的高層在財報電話會議上表示，公司已在研究可能促使其更快地將商品運出中國的情況，並一直在柬埔寨、越南、墨西哥和巴西等其他國家建立工廠基地。

高層指出，如果川普決定在明年1月上任時徵收關稅，那麽我們目前近一半的業務可能會受到中國進口關稅的影響。

為此降衝擊，我們明年的目標是將從中國採購的商品比例減少約40%至45%。

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