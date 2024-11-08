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德國黑森林驚見無人居住的摩天大樓 真實用途曝光

2024/11/08 16:15

「 TK Elevator Testturm」是棟807英尺（245.9公尺）高的摩天大樓，位於德國羅特韋爾（Rottweil）郊區。（圖擷取自TK Elevator Testturm官網）「 TK Elevator Testturm」是棟807英尺（245.9公尺）高的摩天大樓，位於德國羅特韋爾（Rottweil）郊區。（圖擷取自TK Elevator Testturm官網）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在德國東南部中世紀風貌的小鎮羅特韋爾（Rottweil）郊區，一座807英尺（245.9公尺）高的摩天大樓，正聳立在德國黑森林的東部邊緣上，看起來非常突兀，這座高樓是德國最高的建築之一，但裡頭無人居住，更沒有辦公空間，其用途是為了測試最新型的電梯。

這座摩天大樓名為「 TK Elevator Testturm」，是德國電梯製造商「蒂升電梯」（TK Elevator）建造的電梯測試塔，裡頭有著設有12個電梯豎井，以及200噸的「調諧質量阻尼器」，就此模擬狂風和地震所帶來的振動。

TK Elevator Testturm目前正在測試蒂升電梯的MULTI系統，該系統使用磁懸浮技術，讓電梯不需要纜繩，就能夠穩定地進行水平和垂直移動。

自2017年開放以來，TK Elevator Testturm已成為一個旅遊景點，每年甚至會舉辦樓梯登高競賽，吸引了1000多名參賽者。不過大多數造訪此處的遊客，都是為了德國最高的觀景台而來，遊客將在30秒內被帶到761英尺（約231.95公尺）高的觀景台，在這裡可以一覽無遺地欣賞黑森林的景色。

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