重返2字頭！下週國內油價大降0.4元

下週汽油、柴油估降0.4元。（記者林菁樺攝）

〔記者林菁樺／台北報導〕加油族等等！因中油啟動平穩措施吸收後，下週國內汽、柴油價格預估將降0.4元，寫近19個月新低，發油量最大的95汽油也重返2字頭。

國際油價因OPEC+延長自願額外減產措施至今年底、中國擬推出大規模刺激經濟措施而上漲；中油累算至11月7日的調價指標7D3B週均價為74.44美元，較上週72.33上漲2.11美元。本週與上週新臺幣兌美元匯率均為32.086較上週32.048貶值0.038元。

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依中油浮動油價調整機制作業原則，以及不考量亞洲鄰近國家最低價及平穩措施的條件下，與本週參考零售價格相比，預估下週汽油零售價調漲0.9元，柴油調漲1.2元。中油啟動雙平穩措施吸收，預估汽油實際調降0.4元、柴油調降0.4元。

若按預估降幅，下週國內92無鉛汽油每公升28.4元、95無鉛汽油每公升29.9元、98無鉛汽油每公升31.9元、超級柴油每公升26.8元；實際調整金額有待週日中午12點，以台灣中油全球資訊網暨經濟部網站正式對外公布為準。

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