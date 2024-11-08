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兆豐金前10月賺311億元 4子公司僅兆豐銀單月獲利大減24％

2024/11/08 12:39

兆豐金前10月賺311億元，4子公司僅兆豐銀單月獲利大減24%（記者李靚慧攝）兆豐金前10月賺311億元，4子公司僅兆豐銀單月獲利大減24%（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕兆豐金（2886）公告10月自結獲利，受到台美利差縮小影響，主要子公司兆豐銀行10月單月稅後獲利銳減，僅有14.7億元、年減24%，但兆豐金前10月稅後盈餘仍衝破300億元，達311.12億元，年增8%、EPS2.1元。

影響兆豐金控10月獲利銳減主因，仍在於美國降息使台美利差縮小，不但單月獲利較去年同期大減逾2成，僅剩14.7億元的獲利表現，也較上月的 20.62億元大減近3成（29%），是近年少見的獲利衰退狀況。

累計兆豐銀前10月稅後獲利265.62億元，較去年前10月的274.7億元，小幅衰退３％。

其他子公司10月也均有獲利，兆豐證券10月稅後獲利 1.32億元，兆豐票券稅後盈餘1.67億元，兆豐產險0.57億元，均優於去年同期。

兆豐金已公告，將於11月28日下午，召開線上法人說明會，說明該公司2024年第3季營運概況。

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