「債券衛士」將再次活躍！華爾街警告：美債殖利率將飆破5％警戒線

華爾街警告，美債殖利率將飆破5%警戒線（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕隨著川普大獲，市場擔憂減稅政策將為市場帶來劇大影響，華爾街紛紛示警，不僅新債王表示，若川普全面執政，10年期公債將面臨飆升，知名資深策略師亞德尼（Ed Yardeni）亦警告稱，「債券衛士」可能再次活躍，並將10年期美國國債殖利率推高至5%的水平。

「債券衛士」一詞由亞德尼所創造，指那些通過推高殖利率和壓低國債價格以迫使財政和貨幣政策調整的市場力量。

請繼續往下閱讀...

外媒報導，DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）表示，如果共和黨最終實現控制眾議院，實現所謂的「紅色橫掃」（即總統所在的共和黨在參眾兩院佔據多數席位），讓重新奪回美國總統寶座的新當選總統川普所領導的美國政府有能力隨心所欲地自由支出，10年期及以上長期美債殖利率可能會繼續飆升，進而導致金融市場長期借貸成本更高。

亞德尼亦指出，「債券衛士」可能再次活躍，並將10年期美國國債殖利率推高至5%的水平。這是美國的新1天，也是美債市場的新1天，川普贏得如此多的支持，這一事實使他不僅在美國，而且在全球範圍內都擁有巨大的權力。在赤字已經非常大的情況下，債券市場有理由擔心財政政策繼續具有刺激性。

有著「全球資產定價之錨」稱號的10年期美債殖利率週四收於4.33%，近期10年期美債收益率從9月的低點3.60%大幅躍升，11月一度高達4.50%。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法