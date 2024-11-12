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LTN經濟通》妖股變棄婦 AI泡沫化前兆？

2024/11/12 07:12

《財星》雜誌分析，美超微是間家族企業，梁見後（圖）的親屬和美超微有複雜的持股、交易和投資往來。（彭博）《財星》雜誌分析，美超微是間家族企業，梁見後（圖）的親屬和美超微有複雜的持股、交易和投資往來。（彭博）

美超微去年曾漲1000%

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕人工智慧（AI）熱潮在近年席捲全球，全球最大的伺服器主機解決方案供應商「美超微電腦」（Super Micro Computer）受益於此，於競爭激烈的矽谷中創出一片天，在2023年4月至2024年3月的12個月期間，股價暴漲約1000%，被譽為關注及討論度最高的「AI妖股」，但從2024年下半年起風雲變色，不只被空頭機構「興登堡研究」（Hindenburg Research）狙擊，疑似涉及會計操縱，傳出遭美國司法部調查，美國安永會計師事務所（Ernst & Young）之後更辭去簽證會計師一職，種種負面消息接二連三出現，更面臨可能的下市危機，讓人不禁想問，美超微究竟怎麼了？

美超微11 日收盤為每股23.23美元，過去六月來，跌幅達70%。 

美超微的共同創辦人梁見後來自台灣，嘉義出生的他，從臺灣工業技術學院（台科大前身）電機系畢業後，才赴美深造，在德州大學阿靈頓分校獲得電機工程碩士學位，1993年時，和妻子劉秋珠在加州聖荷西共同創立美超微，梁見後擔任執行長，隨後到了2007年，美超微在美國上市。

美超微產品包括伺服器、儲存系統、網路交換器到軟體等，在全球伺服器市場上佔有一席之地，其中模組化系統（Building Block Solutions）概念是最大特色，美超微透過模組化開發伺服器，內部零件就跟組樂高（Lego）一樣，只要微幅改動設計，就能變成不同伺服器，這個快速又彈性的設計，讓美超微有效最佳化客製化產品的交期和成本。

受惠於伺服器機櫃、AI及總體IT解決方案的市場與終端客戶需求強勁，美超微也搭上了這波「AI狂潮」，股價狂飆，梁見後在2024年以66歲的年紀，以個人淨資產61億美元首度進榜「富比世全球富豪排行榜」，與輝達（NVIDIA）黃仁勳、超微半導體（AMD）蘇姿丰共列「矽谷台裔AI三巨頭」。

美超微的模組化系統概念是其最大特色。（彭博）美超微的模組化系統概念是其最大特色。（彭博）

2020年曾支付1750萬美元  解決會計不實指控

但到了2024年下半年，美超微負面消息連發，美國空頭機構興登堡研究（Hindenburg Research）指控美超微涉嫌會計操縱，興登堡研究在報告中表示，在訪問了多名美超微前員工和訴訟紀錄，以及為期3個月的調查後，列舉了關於未披露的關聯方交易、違反出口禁令等問題的證據，認為美超微存在會計操縱。興登堡研究表示，目前已做空美超微。

儘管美超微回應稱。興登堡研究的報告有不實或有不準確的陳述，強調這些是「誤導性陳述」，但美超微之後卻宣佈，將延後提交年報，原因是「公司管理層需要更多時間來完成，對其財務報告內部控制設計和營運有效性的評估」。

而美超微曾經因為會計報告不當，被美國證券交易委員會（SEC）開罰。SEC當時指控，美超微和時任財務長Howard Hideshima「敦促員工盡其所能地提高季末收入數字，但卻未能以足夠的內部會計控制措施來準確記錄收入」，涉嫌2015年至2017年的財報不當。對此，美超微不承認亦不否認指控，但同意在2020年支付1750萬美元的罰款解決此事。

美超微也曾因為無法提出適當季報與年報，在2018年8月23日被那斯達克暫停股票交易。

受聘於美超微的會計師事務所安永，已在2024年10月辭職，根據安永向SEC提交的文件，安永只能同意美超微季報揭露內容的第1段、第2段第1行、第3段、第4段前3行和其他小部分。安永在給SEC委員的信件中稱，對註冊公司於期間提出的各項聲明無法同意或不同意。

美超微遭美國空頭機構興登堡研究指控，涉嫌會計操縱，（彭博）美超微遭美國空頭機構興登堡研究指控，涉嫌會計操縱，（彭博）

3個弟弟都是美超微供應商

美國《財星》雜誌（Fortune）指出，安永於合約期間請辭極不尋常。喬治城大學（Georgetown University）企業治理專家施洛伊澤（Jason Schloetzer）分析，這符合「吵雜撤出」（Noisy Withdrawal）的狀況，企業管理層與審計人員明顯存在無法認同的差異，情況嚴重到會計事務所必須昭告天下。

《財星》雜誌分析，美超微是間家族企業，梁見後和妻子劉秋珠，以及另外一名共同創辦人廖益賢（Wally Liaw），都是董事會成員，梁見後至少2個弟媳在公司任職，另一名弟媳與梁見後有1290萬美元的借貸關係，劉秋珠的哥哥與2名姻親也在公司任職。

梁見後排行老二，上有1位大姊，下有3名弟弟，梁見後的大弟是大訊科技（Ablecom Technology）董事長梁見發，二弟是肯微科技（Compuware）董事長梁見達，三弟則是浩然科技（ALTLED）執行長梁見國，這些公司和美超微有複雜的持股、交易和投資往來。

大訊科技主要負責供應美超微機殼，肯微科技是美超微在台灣、澳洲和中國的經銷商，也提供美超微電源供應器，浩然科技近年轉型成為大訊供應商，為大訊機殼打樣，也成為美超微供應鏈一環。和美超微的業務，占了大訊和肯微淨銷售額的絕大部分。

美超微近期種種負面消息接二連三出現，更面臨可能的下市危機。（路透）美超微近期種種負面消息接二連三出現，更面臨可能的下市危機。（路透）

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