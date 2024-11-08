焦點股》科妍：本業繳佳績 股價一度漲停

科妍第3季本業獲利創單月新高，累計前3季EPS為2.58元。圖左為科妍董事長韓開程、圖右為總經理韓台賢。（記者陳永吉攝）

〔記者陳永吉／台北報導〕透明質酸（又稱玻尿酸）大廠科妍（1786）昨日公告10月營收8058萬元，月增33%、年增34%，昨日科妍董事會也通過第3季財報，累計前3季每股稅後盈餘（EPS）為2.58元，已接近去年全年水準，今年創歷史新高的機率濃厚。

科妍股價今日跳空開高，早盤一度攻上漲停112元，截至10:32分，股價暫報107.5元、漲幅5.3%，成交量約1377張。

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科妍在防沾黏等高毛利產品擴大出貨，第3季單季營收季增5.53%，本業獲利7474萬元，創下單季歷史新高，年成長28.87%，毛利率達72%，不過，稅後純益受到業外匯損的拖累，為5717萬元，EPS為0.82元。

科妍總經理韓台賢表示，展望11月、全年營運，由於時序進入年底長假前的備貨旺季，國內外客戶陸續下單，對第4季營運維持審慎而樂觀。科妍持續看好防沾黏產品及刺激膠原蛋白增生劑的醫美品項在國內外市場的潛力，未來在新產品及國際化佈局下，有信心持續帶動業績成長。

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