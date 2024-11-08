焦點股》美時：第3季財報亮麗 股價大漲逾7％

美時製藥總經理Petar Vazharov（圖:美時提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕跨國特殊學名藥廠美時化學製藥（1795 ）公告第3季財報，毛利率及淨利均創下史上單季次高紀錄，帶動美時今日股價開高走高，截至10:20分，股價大漲近7.7%、暫報281元，成交量6200餘張。

美時第3季淨利大幅增至15.65億元，每股稅後盈餘達5.98元，較第2季成長17%，較去年同期增長26%，累計前3季稅後盈餘39.33億元，每股稅後盈餘15.03元。

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美時第3季毛利率提升至63%，季增2個百分點，年增5個百分點。主要為高毛利產品如Lenalidomide銷售的增加以及低毛利產品如Buprenorphine/Naloxone銷售的減少。

美時表示，今年以來，業務開發團隊簽署四個東南亞市場產品的協議，擴大了公司的產品組合。目前有超過25個項目處於積極談判階段，包括NCE產品、505（b）2、生物相似藥和幾個品牌收購協議。

美時將於11月12日下午2點舉辦線上法人說明會（中文）。會中將說明第3季財務表現。

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