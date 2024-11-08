川普行蹤外洩的漏洞找到了 ! 就是「這款APP」

許多美國特勤局特工使用一款健身應用程式，無意中洩漏了「敏感活動」的軌跡。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國現任總統拜登、川普與賀錦麗和其他世界領袖的高度機密行蹤，都能透過一款健身應用程式（App）輕易在網路上追蹤。法媒調查發現，主要是因為保護這些政治人物的特勤局特工使用健身應用程序，導致多國重要政治人物的敏感行程被無意中洩漏了。

報導指出，Strava在全球有1.2億人使用，這款APP允許跑步者和騎自行車者在線上記錄和分享他們的鍛鍊情況。美國國防部警覺該款APP的追蹤使用者的能力，擔憂美軍事基地的機密位置會被士兵洩漏。

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據報導，部分特勤局特工在Strava程式上使用活躍，包括在先前川普在加州競選造勢險遭暗殺的幾週內。該應用程式上也發現了法國總統馬克宏及俄羅斯總統普廷的數十名保鑣。

另外，美國現任總統拜登在2023年前往舊金山與中國國家主席習近平會談期間，一名特工當時進行了慢跑，Strava追蹤了他的路線。而根據Strava追蹤該特工的數據顯示，確定了拜登在西海岸鎖入住的飯店。

特勤局聲稱，位置資訊的揭露並未使受保護者面臨任何額外風險，但表示正在審查其政策。 特勤局補充，特工在執勤期間不得使用個人電子設備，但並不禁止「員工在下班後的個人時間使用社交媒體」。

但《世界報》發現，在Strava上總共發現了26名特勤局特工，分享了他們在公務期間的行蹤。

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