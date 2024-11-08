美前財長梅努欽：川普新任期首要任務是關稅、減稅和制裁

美國前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）。（法新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國前財政部長梅努欽（Steven Mnuchin）週四（7日）表示，總統當選人川普（Donald Trump）在明年1月就職時，預計會回歸先前的經濟綱領基石，例如關稅、減稅和制裁。

在川普首個任內擔任財政部長的梅努欽接受《CNBC》報導時表示，這些行動對於推動共和黨的議程來說相當重要。

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梅努欽指出，減稅是川普計劃中最具代表性的一部份，相關提案應該很容易在國會通過，尤其是當眾議院也由共和黨控制的情況下，看起來確實如此。

議程上還有關稅，川普在第1個任期內，針對多個領域實施了關稅，並承諾再度採取類似行動。梅努欽表示，確實需要利用關稅讓對手回到談判桌，特別是中國，北京並未履行他們達成的所有協議。

最後，梅努欽提到，伊朗和俄羅斯等國家可能會再次受到制裁。川普政府在2019年對伊朗石油製造商採取了措施，梅努欽表示，對伊朗和俄羅斯的制裁影響預計會非常大，就伊朗而言，他們正在出售數百萬桶石油，這需要停止。

除了這些議題之外，梅努欽預計，川普將解決其他問題，例如巨額赤字支出。梅努欽也表明，自己可能不會在川普新政府當中擔任正式職務，但「很樂意」從外部服務。

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