川普若實現「紅色橫掃」！「新債王」重磅示警：美債殖利率將飆高

川普若實現「紅色橫掃」！「新債王」示警美債殖利率將飆高（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美債殖利率巨大壓力即將來襲，由於新當選總統川普說他將實行減稅，且非常支持週期性的刺激政策，為此，「新債王」岡拉克表示，美國政府支出增加，將需要通過發行國債來增加借貸，如此一來，長期公債殖利率將會面臨巨大上漲壓力。

外媒報導，DoubleLine Capital執行長岡拉克（Jeffrey Gundlach）美東時間週四表示，如果共和黨最終實現控制眾議院，實現所謂的「紅色橫掃」（即總統所在的共和黨在參眾兩院佔據多數席位），讓重新奪回美國總統寶座的新當選總統川普所領導的美國政府有能力隨心所欲地自由支出，10年期及以上長期美債殖利率可能會繼續飆升，進而導致金融市場長期借貸成本更高。

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截至美東時間週四，在共和黨人獲得新的參議院多數席位後，控制眾議院的競爭尚未決出勝負。聯準會週四如期降息1碼，利率期貨交易員們普遍預計聯準會將在12月再次降息1碼，並在2025年1月暫停降息，隨後自2025年3月份開始共計降息3次的基準預期步伐，預計截至2025年底達到大約3.50%-3.75%的目標聯邦基準利率區間。

有著「全球資產定價之錨」稱號的10年期美債殖利率週四收於4.33%，近期10年期美債收益率從9月的低點3.60%大幅躍升，11月一度高達4.50%。

10年期美債殖利率最新的走勢曲線，暗示國債市場押注未來的長期利率將遠高於3.50%-3.75%的目標利率區間，主要邏輯在於美國持續高企的累計政府債務水平，導致政府需要耗費更多資金進行利息支出，以及所謂的「借新債還舊債」，因此國債市場預期未來需要的美國政府借貸規模將比現在龐大得多。

雖然聯準會的政策，如降息會影響短期利率，但長期限的利率定價水平，如10年期及以上美國國債殖利率則更多受到市場對未來經濟前景、通膨預期及政府財政狀況的影響。

岡拉克等知名美債投資者一直對充滿挑戰的美國政府財政狀況表示擔憂。2024會計年剛剛結束，美國政府預算赤字超過1.8兆美元，其中包括超過1.1兆美元專門用於支付累計高達36兆美元美國債務的融資成本。

由於普說他將實行減稅，他非常支持週期性的刺激政策，為此，岡拉克表示，長期限的美債殖利率將會面臨巨大壓力，我認為這次選舉結果帶來的影響是非常非常重要的。

如果川普政府延長2017年的減稅政策或推出新的減稅政策，可能會在未來幾年內大幅增加國家層面本已龐大的債務壓力，使本已麻煩不斷的財政狀況更加惡化。

雖然美債殖利率可能會飆高，但經濟衰退可能性仍低，岡拉克認為，川普的勝利將會相當大幅度地降低近期市場擔憂的經濟衰退的可能性。

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