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黃金牛市還在發威！漲逾1％

2024/11/08 08:52

週四（7日）黃金價格上漲。（彭博資料照）週四（7日）黃金價格上漲。（彭博資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕週四（7日）黃金價格漲逾1%，係因美聯準會如普遍預期降息0.25個百分點，令美元貶值而提供大宗商品上漲動力，獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金仍處於強勁的牛市中」。

現貨黃金上漲1.2%，報每盎司2691.36美元，自前1日觸及的3週低點回升；12月交割的黃金期貨價格上漲1.1%，報每盎司2705.80美元。

《路透》報導，Fed經歷為期兩日的政策會議後，將基準隔夜利率下調至4.50%至4.75%的範圍，係因決策者注意到就業市場「普遍放緩」的情形。

獨立金屬交易商Tai Wong表示：「黃金仍處於強勁的牛市中，從大選到Fed政策會議，本週沒有任何事件能改變這點。除非鮑爾今日傾向於暫停，否則黃金價格可能會收復前1日本能上的損失。」LSEG數據顯示，交易者目前預計Fed 12月將再降息25個基點。

川普勝選後，美元指數兌其他貨幣下跌0.6%，自此前登上的4個月高點回落。

獨立分析師分析師休森（Michael Hewson）報告中指出，隨著川普（Donald Trump）重新掌權，未來降息之路恐更艱難，因為人們擔心價格上漲和持續的通膨會迫使Fed長時間保持緊縮的貨幣政策，這與他們的期望相悖。

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