台灣逆勢吸金！外資10月賣亞股創近兩年半最大 「這國」最慘

台灣股市10月獲外資回補12.2億美元（約新台幣390億元）。（示意圖，美聯社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕數據顯示，除中國外的亞洲股票市場，10月出現資金大幅外流情形，創2022年6月以來最大月度賣出規模紀錄，其中以印度最為慘烈，不過報導同時也指出，台灣股市逆勢吸金，獲外資回補12.2億美元（約新台幣390億元）。

《彭博》報導，此情況主要是因為投資人對美國總統大選結果謹慎看待、企業獲利表現弱於預期、股票估值過高，和債券殖利率上升後感到擔憂。LSEG數據顯示，外資在10月拋售印度、南韓、泰國、台灣、印尼、越南和菲律賓股票金額高達153.8億美元（約新台幣4922億元），創2022年6月以來最大月度賣出規模紀錄。

請繼續往下閱讀...

受到對企業獲利低迷擔憂，加上中國宣布大規模救市政策後吸走部分資金轉戰中股，外資上月從印度股市撤資112億美元（約新台幣3584億元），規模為亞洲市場中最大。

匯豐銀行指出：「市場已經適應了印度的高獲利成長，過去3年以年化25%的速度成長，但成長似乎正在失去動能，與此同時，中國宣布大規模刺激政策，這改變了外資對當地市場的情緒。」

LSEG數據也顯示，令人失望的第3季財報也促使投資人減持亞洲股票，約57%的亞太中大型企業淨利表現遜於預期。

此外，南韓股市10月也面臨外資連續第3個月賣超，金額達34億美元（約新台幣1088億元），泰國、印尼和越南股市資金則累計流出21億美元（約新台幣672億元）。

台灣和菲律賓股市上月則與其他國家相反，分別吸引外資資金流入12.2億美元和1.06億美元（約新台幣33億元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法