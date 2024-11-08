川普2.0「這歐洲大國」要慘了？高盛下修GDP僅剩0.5％

川普重返白宮後，其保護主義政策受到外界關注。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕在川普（Donald Trump）重返白宮後，高盛（Goldman Sachs）預測，包含高關稅在內，川普的保護主義政策，將損害歐洲的經濟增長，其中，德國被視為受此影響最嚴重的經濟體之一，認為2025年德國經濟僅會增長0.5%，遠低於此前預測的0.9%的約一半。

《CNN》報導，在川普再次當選美國總統後，高盛下調了歐洲地區的經濟成長預測，預估美國和歐洲之間的貿易關係，會變得更加緊張，歐洲還會面臨增加國防支出的壓力，以及地緣政治風險升高對企業信心的打擊，種種因素都可能會影響歐洲的出口和經濟增長。

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高盛預估，歐元區2025年國內生產毛額（GDP）將增長0.8%，低於此前預測的 1.1%。

高盛目前預計，由於貿易緊張局勢，2025年德國經濟僅成長 0.5%，遠低於此前預測的 0.9%的約一半，高盛還把英國 2025 年的經濟成長率預期下調至 1.4%，低於原先預測的 1.6%。

高盛分析師週三（6 日）在一份報告中寫道：「歐洲經濟增長受拖累的絕大部分因素，將來自貿易政策的不確定性增加...川普威脅要對歐洲加徵關稅，這種不確定性對經濟成長的影響，可能比美國實際上提高關稅還要來得高。」

報導提到，歐洲的開放型經濟，被視為特別容易受到川普保護主義的影響。川普在競選活動中，提議對所有進口商品徵收高額關稅。

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