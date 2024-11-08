晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

Fed降息1碼 鮑爾：經濟前景穩健 將謹慎、耐心前進

2024/11/08 09:25

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社）Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週四（7日）結束為期2天的貨幣政策會議，會後宣佈降息1碼（0.25個百分點），隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年就職，經濟格局可能變得更加複雜，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）則表示，目前經濟前景穩健，仍將謹慎、耐心地前進。

《路透》報導，鮑爾表示，週二（5日）的總統大選結果，不會對美國貨幣政策產生短期影響，聯準會將繼續評估數據，以確定利率的步伐和目標，因為官員們重新調整了緊縮的貨幣政策，以應對過去1年明顯放緩，並接近聯準會2％目標的通膨。

隨著新政府將成形，鮑爾稱，央行將開始評估穩定通膨和充分就業這2大目標的影響。鮑爾強調，「這是一個需要時間的過程」，所有正在發生的政策變化、效應、在特定時間對經濟的整體影響，這是一個過程，在每屆政府都會經歷的過程。

美國現任總統拜登（Joe Biden）上任後，通過了基礎建設和其他支出法案，這些法案推動了經濟成長，但許多經濟學家認為，這也導致了通膨快速爆發，Fed也因此不得不透過快速升息來抑制通膨。

在這之後，通膨有所回落，聯準會政策利率也在下降，鮑爾表示，隨著時間過去，預計這一過程將使利率更加中性，達到既不會刺激也不會抑制經濟的水位。週四降息1碼後，基準隔夜利率來到4.5-4.75％區間。

以目前的情況來看，通膨、利率持續走低，這與聯準會的預期一致，Fed認為，在經濟持續成長的情況下，價格壓力將緩解，聯準會也提到，就業市場整體而言有所放緩，但仍保持健康。

鮑爾表示，目前美國經濟前景穩健，聯準會希望繼續維持這種狀態。政策立場進一步調整將有助於維持經濟和勞動力市場的強勁趨勢，且隨著時間過去，將採取更加中性的立場，進而繼續推動通膨取得進展，Fed認為，經濟和政策都處於「非常好的狀態」。

Fed公佈最新政策決定後，美國公債殖利率收窄損失，殖利率曲線趨平，期貨市場繼續預估下（12）月將再降1碼。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財