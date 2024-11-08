Fed降息1碼 鮑爾：經濟前景穩健 將謹慎、耐心前進

Fed主席鮑爾（Jerome Powell）。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）週四（7日）結束為期2天的貨幣政策會議，會後宣佈降息1碼（0.25個百分點），隨著美國總統當選人川普（Donald Trump）將在明年就職，經濟格局可能變得更加複雜，Fed主席鮑爾（Jerome Powell）則表示，目前經濟前景穩健，仍將謹慎、耐心地前進。

《路透》報導，鮑爾表示，週二（5日）的總統大選結果，不會對美國貨幣政策產生短期影響，聯準會將繼續評估數據，以確定利率的步伐和目標，因為官員們重新調整了緊縮的貨幣政策，以應對過去1年明顯放緩，並接近聯準會2％目標的通膨。

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隨著新政府將成形，鮑爾稱，央行將開始評估穩定通膨和充分就業這2大目標的影響。鮑爾強調，「這是一個需要時間的過程」，所有正在發生的政策變化、效應、在特定時間對經濟的整體影響，這是一個過程，在每屆政府都會經歷的過程。

美國現任總統拜登（Joe Biden）上任後，通過了基礎建設和其他支出法案，這些法案推動了經濟成長，但許多經濟學家認為，這也導致了通膨快速爆發，Fed也因此不得不透過快速升息來抑制通膨。

在這之後，通膨有所回落，聯準會政策利率也在下降，鮑爾表示，隨著時間過去，預計這一過程將使利率更加中性，達到既不會刺激也不會抑制經濟的水位。週四降息1碼後，基準隔夜利率來到4.5-4.75％區間。

以目前的情況來看，通膨、利率持續走低，這與聯準會的預期一致，Fed認為，在經濟持續成長的情況下，價格壓力將緩解，聯準會也提到，就業市場整體而言有所放緩，但仍保持健康。

鮑爾表示，目前美國經濟前景穩健，聯準會希望繼續維持這種狀態。政策立場進一步調整將有助於維持經濟和勞動力市場的強勁趨勢，且隨著時間過去，將採取更加中性的立場，進而繼續推動通膨取得進展，Fed認為，經濟和政策都處於「非常好的狀態」。

Fed公佈最新政策決定後，美國公債殖利率收窄損失，殖利率曲線趨平，期貨市場繼續預估下（12）月將再降1碼。

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