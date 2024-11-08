鮑爾：即使川普要求也不會提前離任

Fed主席鮑爾（右）表示，即使總統當選人川普（左）要求自己下台也不會提前離任。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）週四（7日）表示，如果即將上任的總統當選人川普（Donald Trump）試圖要求自己下台，他將拒絕提前離任，並稱，法律上不允許在任期內罷免自己。

《路透》報導，聯邦公開市場操作委員會（FOMC）最新政策會議後，鮑爾被問到，如果川普提出要求，是否會退出央行高層職務，對此鮑爾斷然否定，並指出，任期結束前要罷免Fed主席或其他理事，在法律上不被允許。

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川普在前一次執政期間，於2018年初任命鮑爾為聯準會主席，接替後來成為拜登政府財政部長的葉倫（Janet Yellen），拜登任內再度任命鮑爾繼續擔任這一職務。

川普和鮑爾之間的關係則惡化，川普在第一任期內就經常因為聯準會的政策決定攻擊聯準會及主席，儘管政策制定者通常對這些言論不屑一顧。川普對Fed的攻擊打破了過去幾十年來總統迴避直接批評聯準會的做法，而聯準會在法律上獨立運作，並受到國會的監督。

週四稍早《CNN》（美國有線電視新聞網）報導稱，川普的1名顧問表明，當選總統將讓鮑爾繼續留任直到任期結束，鮑爾的主席任期預計將到2026年5月，理事任期則到2028年1月底。

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