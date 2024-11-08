晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

輝達市值突破3.6兆美元大關 寫華爾街新高

2024/11/08 08:29

輝達週四（7日）收盤市值來到3.65兆美元，改寫華爾街新高。（路透資料照）輝達週四（7日）收盤市值來到3.65兆美元，改寫華爾街新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將重返白宮，帶動美股近日漲勢，AI指標股輝達（NVIDIA）週四（7日）股價創下新高，市值突破3.6兆美元（約新台幣116.3兆元）大關，成為華爾街首個達到這一里程碑的公司。

《路透》報導，川普勝選後，投資人普遍對減稅和放鬆監管持樂觀態度，帶動美國股市成長，輝達週四漲2.25％，收148.88美元，市值來到3.65兆美元（約新台幣117.9兆元），刷新蘋果（Apple）在10月21日寫下的3.57兆美元（約新台幣115.3兆元）收盤紀錄，穩居全球最高市值公司寶座。

今年6月，輝達就曾短暫成為全球市值龍頭，隨後被微軟（Microsoft）、蘋果超車，過去幾個月來這3大巨頭的市值表現一直不相上下。蘋果週四漲2.1％，市值達3.44兆美元（約新台幣111.1兆元）；微軟則漲1.25％，市值近3.16兆美元（約新台幣102兆元）。

自川普週二（5日）贏得大選以來，標普500指數在2個交易日內飆升超過4％。

隨著微軟、Alphabet和其他科技巨頭爭奪AI運算能力，並主導新興技術的競爭下，輝達成為美股最大贏家。這家晶片設計公司光是11月已漲12％，2024年至今，市值翻了3倍。

根據LSEG數據，分析師平均預計輝達在11月20日公佈業績時，單季營收將成長80％以上，達到329億美元（約新台幣1.06兆元）。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財