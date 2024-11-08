輝達市值突破3.6兆美元大關 寫華爾街新高

輝達週四（7日）收盤市值來到3.65兆美元，改寫華爾街新高。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統當選人川普（Donald Trump）將重返白宮，帶動美股近日漲勢，AI指標股輝達（NVIDIA）週四（7日）股價創下新高，市值突破3.6兆美元（約新台幣116.3兆元）大關，成為華爾街首個達到這一里程碑的公司。

《路透》報導，川普勝選後，投資人普遍對減稅和放鬆監管持樂觀態度，帶動美國股市成長，輝達週四漲2.25％，收148.88美元，市值來到3.65兆美元（約新台幣117.9兆元），刷新蘋果（Apple）在10月21日寫下的3.57兆美元（約新台幣115.3兆元）收盤紀錄，穩居全球最高市值公司寶座。

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今年6月，輝達就曾短暫成為全球市值龍頭，隨後被微軟（Microsoft）、蘋果超車，過去幾個月來這3大巨頭的市值表現一直不相上下。蘋果週四漲2.1％，市值達3.44兆美元（約新台幣111.1兆元）；微軟則漲1.25％，市值近3.16兆美元（約新台幣102兆元）。

自川普週二（5日）贏得大選以來，標普500指數在2個交易日內飆升超過4％。

隨著微軟、Alphabet和其他科技巨頭爭奪AI運算能力，並主導新興技術的競爭下，輝達成為美股最大贏家。這家晶片設計公司光是11月已漲12％，2024年至今，市值翻了3倍。

根據LSEG數據，分析師平均預計輝達在11月20日公佈業績時，單季營收將成長80％以上，達到329億美元（約新台幣1.06兆元）。

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