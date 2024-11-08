7公股銀行參與中國金融機構聯盟 財政部竟稱「基於業務推動考量」

財政部證實，南京市台灣事務辦公室及南京市金融發展辦公室舉辦交流活動，與會人員包含台資銀行、租賃公司及保險公司等30餘家金融同業，台灣銀行等7家公股銀行亦同時參與。 （資料照）

〔記者鍾麗華／台北報導〕根據中媒與中方的新聞稿宣傳，由永豐銀行、彰化銀行共同發起的中國台資金融機構合作聯盟，9月底在江蘇南京成立，與會30多家台資金融機構積極響應，並簽署備忘錄。民進黨立委林楚茵向行政院提出書面質詢質疑，公股行庫參與程度深入，有與南京金融城理事會簽訂合作備忘錄，恐違法。不過，財政部竟稱，公股銀行基於業務推動考量參與，並未違反兩岸關係相關規範。

根據南京市建鄴區人民政府的新聞稿，中國台資金融機構合作聯盟正式成立，由永豐銀行、彰化銀行共同發起，與會的30多家台資金融機構積極回應。聯盟倡議中國台資金融機構，勠力同心、共建合作新平台；為進一步促進南京金融城、中國台資金融機構的交流與合作，共建金融開放平台，共築金融創新生態，南京金融城理事會、中國台資金融機構合作聯盟簽訂合作備忘錄。

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財政部證實，南京市台灣事務辦公室及南京市金融發展辦公室舉辦交流活動，與會人員包含台資銀行、租賃公司及保險公司等30餘家金融同業，台灣銀行等7家公股銀行亦同時參與。

財政部指出，當日行程主要邀請所有參與活動之台資企業參觀當地金融城開發情形、辦理金融產業推介會與金融同業交流；7家公股銀行於活動當日未簽署任何文件或備忘錄。公股銀行基於業務推動考量參與，並未違反兩岸關係相關規範，財政部將督請公股金融事業關注類此情形，如發現有媒體錯誤報導訊息應即時回應及澄清，以避免民眾誤導。

林楚茵說，雖經了解，當日是一般交流活動，希望吸引更多金融業入駐及招攬更多台商至南京發展，以促進當地經濟發展，並未簽署任何文件或備忘錄。惟台灣媒體受中國認知作戰影響，不論是否為有意的在地協力者，直接引用中國官媒「人民網」新聞報導錯誤的訊息，將造成民眾誤解與不安。

財政部強調，中國正面臨內需不振及通貨緊縮現象，金融市場風險提高，財政部將督請公股代表力促各公股金融事業強化中國徵授信及貸後管理措施，並對客戶集團整體暴險情況進行控管，以提升放款品質，維護公股權益。

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