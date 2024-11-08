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Fed降息1碼！那指、標普創新高 台積電ADR大漲4.12％

2024/11/08 06:26

Fed降息1碼，週四美股多收紅。（美聯社）Fed降息1碼，週四美股多收紅。（美聯社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國聯準會週四（7日）宣布降息1碼，調降步調較之前有所放緩，美國股市多收高，延續川普在美國總統大選勝出後的漲勢，道瓊工業指數幾乎維持平盤，微跌0.59點，標普500及那斯達克分別上漲0.74%、1.51%，費城半導體指數上漲2.27%，台積電ADR大漲4.12%，收在201.19美元。

綜合外媒報導，繼9月降息2碼，Fed再度下調1碼，聯邦基金利率降至4.50%至4.75%的目標區間。該利率決定了銀行之間隔夜​​貸款的收費標準，但通常會影響抵押貸款、信用卡和汽車貸款等消費者債務工具。

儘管近期經濟數據積極，Fed主席鮑爾表示，由於貨幣政策仍然緊縮，央行正在尋求降息。他強調，Fed認為降低成本對於確保就業最大化和物價穩定的雙重使命是必要的，目前尚未決定央行將在12月採取何種政策行動，但在不確定的情況下，央行「準備調整對貨幣政策適當步伐和目標的評估」。

在此之前，市場普遍預期Fed的降息舉措，會議結束後，股市收盤上漲，那斯達克和標普500指數均創下歷史新高。

道瓊工業指數微跌0.59點或0.00%，收43729.34點。

標準普爾500指數上漲44.06點或0.74%，收5973.10點。

科技股那斯達克指數上漲286.00點或1.51%，收19269.46點。

費城半導體指數上漲118.42點或2.27%，收5333.99點。

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