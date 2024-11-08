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玉山金前10月大賺224億 年增率24％

2024/11/08 08:27

根據玉山金自結損益，今年前10月大賺224億元，比去年一整年還多。　（記者王孟倫攝）根據玉山金自結損益，今年前10月大賺224億元，比去年一整年還多。　（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕玉山金（2884）公布最新自結獲利，今年10月單月稅後盈餘15.2億元，較9月下滑，不過，若累計今年前10月，大賺223.9億元，較去年同期增加24.28%，不但創史上同期最高紀錄，甚至也比去年一整年賺的217.6億元還多。

國內各大金控陸續公布最新獲利表現，在非壽險金控方面，玉山金控公布2024年前10月自結盈餘，較去年同期增加24.28%，每股盈餘EPS為1.40元。

其中，在主要子公司表現方面，「玉山銀行」今年前10月累計稅後盈餘209.9億元，較去年同期增加29.43%；「玉山證券」18.6億元，較去年同期增加78.31%；至於「玉山創投」為-0.6億元。

對於獲利續創新高，玉山金控表示，持續壯大海外經營，若以今年前9月來說，海外分、子行獲利成長15.7%，合計貢獻銀行淨利31.3%，海外分行獲利居國內銀行前3名，獲利能力及風險管理良好。

另外，玉山也持續深化亞太金融服務網絡，今年7月馬來西亞吉隆坡代表人辦事處開業，10月日本熊本出張所開業，就近服務台商供應鏈，10月業已獲金管會核准美國達拉斯辦事處申設；玉山現在11個國家地區開設33處營運據點，持續拓展海外服務網絡。

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