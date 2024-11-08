永豐金獲利首破2百億 前10月稅後盈餘創史上最高 年增20％

根據永豐金最新自結資料，獲利史上首破2百億大關，今年前10月稅後盈餘累計為202億元，創史上最高。（記者王孟倫攝）

〔記者王孟倫／台北報導〕永豐金控（2890）公布2024年10月及前10月自結獲利表現，其中，雖然10月單月稅後盈餘為17.21億元，較上月減少5.8%，但累計2024年1-10月獲利202.18億元，已超越歷年全年獲利水準並首度突破200億元，較去年同期成長20.3%，每股盈餘EPS為1.59元，年化ROE為12.39%。

首先，在金控母公司部份，金控2024年前10月累計稅後盈餘202.18億元、年增34.07億元，創下同期新高紀錄；主要原因是受惠於今年以來資本市場熱絡，使得銀行子公司與證券子公司獲利，皆創下歷年同期新高。

請繼續往下閱讀...

其次，在主要子公司方面，今年前10月永豐銀行的稅後盈餘155.20億元、年增率為12.0%，進一步分析，整體獲利較去年同期成長，利息淨收益、手續費淨收益及金融交易相關收益皆有成長。

在證券子公司方面，前十月累計稅後盈餘為52.24億元，年增金額21.62億元、年增率高達70.6%，同樣也超越歷年全年獲利水準。

針對子公司永豐金證券獲利創新高，主要原因是受惠於台股價量齊揚，手續費淨收益與資本利得，皆有大幅成長。

永豐金強調，目前總資產已經突破3兆元大關，對於下一個兆元，期許最慢要在5年內達到目標，不過，資產成長只是過程，終極目標是提升獲利。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法