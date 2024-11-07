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助攻國內產業淨零碳排 台壽參與設立「星耀控股」

2024/11/07 22:58

中國信託金控股子公司台灣人壽董事會通過，透過股份轉換形式，參與設立星耀控股公司（記者李靚慧攝）中國信託金控股子公司台灣人壽董事會通過，透過股份轉換形式，參與設立星耀控股公司（記者李靚慧攝）

〔記者李靚慧／台北報導〕中國信託金控子公司台灣人壽7日董事會通過，透過股份轉換形式，將現有24億元投資、30%星耀能源的持股抵充出資，參與設立星耀控股公司，未來星耀能源將成為星耀控股100%持股的子公司，股份轉換後台灣人壽對星耀控股持股比例不變，星耀控股也將進一步公開發行。本案將於報請主管機關核准後，辦理新公司設立。

台灣人壽2017年合資設立星耀能源，專注於投資並開發國內太陽能光電案場，包括屋頂型、小型地面與大型地面項目，截至2024年10月，太陽能已併網裝置量達359MW，可供應超過10萬戶家庭全年用電。

台灣人壽表示，隨著大型案場陸續完成併網，近年星耀能源電廠營運效益持續上升，更提供再生能源予有綠電需求的企業，助攻國內產業達成淨零碳排目標，推動上下游供應鏈綠色轉型。

為支持星耀能源進一步發展，推進台灣能源轉型目標，台灣人壽擬以股份轉換方式，新設星耀控股進行資本架構重組，未來星耀控股將進一步公開發行，並規劃建立完整再生能源產業鏈，透過垂直整合再生能源及其輔助事業，達到水平擴張效益，成為淨零方案完全供應商。

台灣人壽表示，該公司近年助攻能源轉型，至今綠色投融資承諾金額超過新臺幣600億元，參與星耀控股設立，是落實政府壽險資金投入公建政策、進而推動產業持續發展。

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