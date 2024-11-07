暴肝才能追上台積電？韓媒曝韓半導體每周工時52小時太少了

為了迎戰產業競爭，韓國半導體業界呼籲鬆綁每周工時限制。（示意圖，法新社）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕韓媒指出，越來越多人認為，韓國半導體企業被每周52小時工作時間等制度束縛，以致無法前進，呼籲鬆綁工時限制。反觀台積電研發團隊24小時工作就是技術領先關鍵。韓國業界人士喊話，研發需要更靈活的工作環境以累積技術，這是韓國應該向台灣學習之處。

《東亞日報》報導，輝達取代英特爾納入道瓊工業指數成分股，表明以AI晶片為先導的輝達式爆發性發展得到確認，而輝達的成功背景是高強度工作和獎勵文化。

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半導體業界透露，在矽谷，輝達被稱為壓力鍋（pressure-cooker），輝達的3萬名員工可能隨時都在加班。即使如此，輝達去年的離職率僅為2.7%，遠遠低於半導體業界的平均離職率17.7%。

輝達的工作文化，與被每周52小時工作制束縛的韓國產業界截然不同。據韓國產業技術企劃評價院的調查顯示，在新一代半導體領域，韓國的技術水平與最高技術國美國（分數最高100）相比，韓國從2019年的92.9持續下降到去年的86.0。

半導體業界相關人士透露，韓國研發人員的情況則是經過討論，想出點子就下班。為了迎戰半導體產業競爭，韓國業界要求引進白領豁免（white-collar exemption，指鬆綁工時限制）呼聲也越來越大。

近日韓國人民力量黨（PPP）擬提出《半導體特別法》草案，並未納入產業界期待的「白領豁免」條款，引發關注。所謂「白領豁免」條款旨在放寬高收入管理及專業職位的工時限制，特別是針對研發人員，以應對當前全球科技競爭壓力。

韓國《經濟日報》日前就直言，三星電子和 SK 海力士每年投入龐大資金進行研發，卻因工時限制無法達到預期效果，報導並提及台積電研發團隊24小時工作就是技術領先的關鍵。為此，韓國業界人士喊話，研發需要更靈活的工作環境以累積技術，這是韓國應該向台灣學習之處。

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