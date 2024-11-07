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資策會發表2025年10大AI技術趨勢

2024/11/07 22:21

資策會舉辦2024 STI TECH DAY，並首次發表「2025十大AI關鍵技術與趨勢」。（資策會提供）資策會舉辦2024 STI TECH DAY，並首次發表「2025十大AI關鍵技術與趨勢」。（資策會提供）

〔記者徐子苓／台北報導〕為協助企業善用AI技術提升產業競爭優勢，資策會軟體院今天舉辦「2024 STI TECH DAY」，並首次發表「2025十大AI關鍵技術與趨勢」，預測邊緣AI 、數位孿生、人工智慧代理人（AI Agent）、虛假訊息檢測等10大AI關鍵技術。

技術預測是科技管理中相當重要的一個領域，因此資策會軟體院以國內角度，銜接世界並落地化需求，發布屬於台灣的「10大AI關鍵技術與趨勢」，例如先進AI在工業自動化、智慧城市、智慧移動、智慧醫療等行業中展現出巨大的應用潛力，智慧城市中AI可以實現即時交通管理與環境監測，提升城市運作效率。

「10大AI關鍵技術與趨勢」包含：AI增強開發（AI-Augmented Development）；數位孿生（Digital Twins）；人工智慧代理人（AI Agent）；虛假訊息檢測 （Disinformation Checking）；大型語言模型部署優化的系統整合（System Integration Optimized for LLM Deployment）；AI 信任、風險和安全管；企業大型語言模型（Enterprise）；邊緣AI；混合式 AI（Hybrid AI）；通訊。

資策會軟體院舉辦2024 STI TECH DAY，邀請中華電信研究院前瞻科技研究所汪世昌所長、日本電氣通信大學曾我部東馬教授等20位產官學專家，針對AI數據交換、生成式AI，以及前瞻學研網絡如何影響產業發展進行探討，吸引超過250人參與。

資策會軟體院資深策略總監王義智提到，據統計，全球生成式AI投資金額在2023年創下歷史新高，達到204億美元；此外依據創投紅杉資本預測生成式AI成熟的時間點，AI要趕上人類創作內容的能力，預計會落在2030年左右，屆時，受衝擊的領域將從目前的文本，轉換成影視、設計等內容。

資策會觀察企業發展AI的關鍵課題，在於數位風險管理，綜觀環境的多方影響下，企業發展生成式AI將衍伸3大需求議題，包含垂直應用資料隱私保護、改善大型語言模型幻覺，以及模型客製化方案評估。

中華電信研究院前瞻科技研究所所長汪世昌在「擘劃AI賦能的未來世界」主題演講中，特別分享中華電信在AI領域的賦能、轉型與創新，其中「AI語音偵偽」技術，應用AI識別來話者是否為偽造語音，如果偵測異常，將以語音插撥方式，提醒受話者小心，可能有被詐騙的風險；這項應用也呼應10大AI關鍵技術中的「虛假訊息檢測」趨勢。

資策會軟體院院長蒙以亨則表示，在全球數位化迅速發展的脈絡下，完善的跨國數據交換機制將大幅促進台灣軟體產業的國際發展，透過公私部門的可信任數據交換，可加速創新應用發展與生成式AI的巨量訓練數據需求。

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