儒鴻第3季EPS寫2年單季新猷 今年獲利將超越去年

儒鴻第3季受惠於接單量提升，以及產品結構助攻毛利率成長。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕紡織龍頭廠儒鴻（1476）第3季受惠於接單量提升，以及產品結構助攻毛利率成長，儘管受到新台幣升值產生匯兌損失，每股盈餘（EPS）寫下近2年單季新猷，管理層看好第4季營運將優於第3季表現，全年獲利超越2023年。

儒鴻第3季營收100.31億元，季增4.6%、年增25.8%；毛利率32.3%，季增0.8個百分點、年減0.75個百分點；營益率23%，季增1.1個百分點、年增0.2個百分點；稅後淨利17.75億元，季增 2.4%、年增 13.9%；每股盈餘6.47 元，季增2.3%、年增13.9%，寫近2 年單季新猷。

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儒鴻前3季營收272.57億元、年增22.3%；毛利率31.2%、年增0.2個百分點；營益率21.6%、年增0.9個百分點；稅後淨利49.34億元、年增30.6%；每股盈餘17.98元，直逼2023全年的18.87元。

儒鴻即將於本月14日（週四）出席法人舉辦的營運說明會，屆時將更新明年展望。不過，管理層初步表示，從在手訂單觀察，明年首季將能延續今年第4季的營運動能，毛利率有機會出現更佳表現。

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