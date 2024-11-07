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研華10月營收雙成長 創近16個月新高

2024/11/07 21:37

研華10月營收創近16個月新高。（資料照）研華10月營收創近16個月新高。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕工業電腦廠研華（2395）今日公布10月營收55.35億元，月增11.8%、年增8%，創近16個月新高紀錄，今年前10個月營收累計達490.07億元、年減10.17%。

研華指出，從全球各地的營收分佈來看，10月以北美、台灣、韓國市場的業績表現最佳，分別比去年同期成長12%、22%、20%；歐洲、中國、日本市場的營業額則年增個位數百分比；新興市場則年減雙位數百分比。

從旗下各個事業群表現來看，研華10月以工業物聯網事業群與服務物聯網事業群的業績表現較為突出，分別年增24%與36%；嵌入式物聯網平台事業群營收則年增9%；產業雲暨影像科技事業群、應用電腦事業群較去年同期衰退。

觀察今年前10個月，研華同樣以台灣、韓國市場的銷售表現較為出色，營收分別比去年同期增長19%與11%；北美、歐洲、日本市場年減雙位數百分比；中國、新興市場年減個位數百分比，旗下各個事業群的表現則均較去年同期表現疲弱。

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