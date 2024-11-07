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電子票券市場成長強勁 宜睿營收年增達雙位數

2024/11/07 21:04

宜睿智慧台灣行銷總監張婷貽表示，宜睿目前主攻2大業務：行銷禮贈、員工福利。（記者徐子苓攝）宜睿智慧台灣行銷總監張婷貽表示，宜睿目前主攻2大業務：行銷禮贈、員工福利。（記者徐子苓攝）

〔記者徐子苓／台北報導〕隨著數位支付越來越普及，電子禮券使用率也逐漸提升，專攻企業員工福利的電子票券平台「Edenred宜睿智慧」，協助企業發放適用不同通路的「即享券」，近年成長力道強勁，台灣營業額（business volume）更以每年雙位數的速度成長。而觀察到點數經濟的趨勢，今年宜睿加碼宣布推出點數回饋機制。

宜睿發行的「即享券」可以想像成是電子化且適用不同通路的禮券，宜睿整合各大零售、餐飲連鎖品牌，持有禮券者只要到適用的店家，以手機出示票券憑證就能兌換，不用擔心丟失紙本禮券。

宜睿「即享券」可使用的通路包含：家樂福、全家便利商店、7-ELEVEN、麥當勞、星巴克、肯德基、CoCo都可、王品集團、遠東百貨、環球購物中心、鞋全家福等，橫跨零售、餐飲、百貨、休閒等品牌。

宜睿智慧台灣行銷總監張婷貽受訪時指出，公司目前主攻2大業務：行銷禮贈、員工福利。在行銷禮贈方面，企業舉辦行銷活動時，可能會抽獎、送贈品等等，此時行銷窗口就必須自行管理庫存、寄送禮品，宜睿一開始從這個痛點切入電子票券市場，企業只需要贈送宜睿的即享券，消費者就能自行兌換。

張婷貽說，宜睿從行銷禮贈起家，後來跨入員工福利市場，協助企業導入電子票券來發放員工福利，對員工來說，不用再費心保存紙本禮券，帶手機出門就能兌換；而對企業來說，則省去繁雜的行政流程，據統計1年可以幫人資省下600小時的工作時數，因為解決企業痛點，這塊市場成長很快，甚至成為宜睿的核心業務，佔營業額7成之多。

宜睿在台灣市佔約3成左右，服務的台灣企業超過1000家，產業來自各行各業，包含台積電、聯電、公股銀行。至於獲利模式，宜睿向企業客戶收取服務費，有些是簽訂年約，有些則是中秋、端午等節慶專案。

宜睿是各式票券的供應商，雖然目前仍以B2B模式為主，但近年也逐漸橫跨到B2B2C，在LINE禮物、Klook、Momo、PChome等電商平台上，一般消費者也買得到宜睿的電子票券。

宜睿今年也將電子票券與點數服務結合，打造EdenPoint點數生態圈。張婷貽解釋，企業員工將公司提供的福利票券使用完畢後，不只可以用員購價格在「即享券員購商城」續購喜愛的電子票券，還能透過消費不斷獲得回饋點數，點數累積後即可再折抵票券購買金額，讓員工福利不再只是一次性使用。

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