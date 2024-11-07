加入CPTPP須符合3原則 郭智輝：中國進度不會很快

經濟部長郭智輝今表示，CPTPP入會案須遵循3大要件，中國加入CPTPP進度應不至於太快。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕立委今在經濟委員會關切台灣申請加入CPTPP（跨太平洋夥伴全面進步協定）的進度，以及成員國是否遭到中國施壓，經濟部長郭智輝今表示，CPTPP入會案須遵循高標準、貿易承諾及共識決等3要件，成員國對中國看法不一，中國加入CPTPP進度應不至於太快。

立委關切，台灣是在2021年9月22日正式遞件申請加入CPTPP，台灣是否在推動CPTPP入會的目標上積極向成員國遊說，以及成員國是否受到中國的政治手段施壓。

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經貿談判辦公室（OTN）副總談判代表顏慧欣表示，現已透過多邊、雙邊等架構推進入會速度，並持續投入遊說工作與雙邊會談，專案工作小組雖未成立，但成員國都同意台灣的貿易狀況符合高標準門檻，我方仍須尊重CPTPP會員國共識決，成員國待達成共識後才會對外公布。

CPTPP入會案須符合「奧克蘭三原則」，包括完全符合協定高標準、遵循貿易承諾、由全體CPTPP成員共識決。

郭智輝表示，對於中國是否符合高標準、貿易承諾等2項條件，成員國尚無一致看法，推估中國加入的速度應不至於太快。

郭智輝說明，關於台灣與CPTPP成員國的貿易狀況上，目前台灣有約15%產品要繳關稅，範疇主要是石化、鋼鐵、金屬和紡織產品，以越南、日本和墨西哥市場為主。

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