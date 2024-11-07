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川普要台灣增加國防支出 漢翔：對航太產業是好是壞很難說

2024/11/07 20:45

漢翔總經理馬萬鈞解釋，對美軍購增加，如果增加的武器可以在台灣製造、維修等，對台就是好事，如果只有購買，沒有後續維修，對台灣航太產業就沒有好處。（資料照）漢翔總經理馬萬鈞解釋，對美軍購增加，如果增加的武器可以在台灣製造、維修等，對台就是好事，如果只有購買，沒有後續維修，對台灣航太產業就沒有好處。（資料照）

〔記者王憶紅／台北報導〕川普當選美國總統，針對川普選前曾提及台灣的國防支出應提高到國內生產毛額的10%一事，漢翔總經理馬萬鈞指出，軍購增加對台灣航太產業是好是壞很難說，只能說「世界永恆不變的事情，就是不斷在變」。

川普選前曾表示，台灣的國防支出不夠，應提高到國內生產毛額的10%。如今，川普回歸白宮，台美軍事交流也引起關注。

馬萬鈞解釋，對美軍購增加，如果增加的武器可以在台灣製造、維修等，對台就是好事，如果只有購買，沒有後續維修，對台灣航太產業就沒有好處。

至於漢翔是否有可能拿到軍購維修商機、技術轉移等機會，馬萬鈞表示，這是大家用可能的方向推測，但政策隨著環境在轉變，還需要時間觀察。

有關經濟部9月宣布成立「台灣卓越無人機海外商機聯盟」，漢翔董事長胡開宏擔任聯盟主席，對此，馬萬鈞指出，漢翔已經取得量產訂單，會協助整合台灣無人機產業。不過，他坦言，台灣要成為無人機的製造大國，在成本、效率、速度等就達到國際市場水準，目前還有一段路要走。

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