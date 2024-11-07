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華銀行動銀行APP又當機！金管會證實：異常大量推播訊息

2024/11/07 20:04

華南銀行動銀行APP異常發送大量訊息給客戶，嚇壞不少客戶。（圖為網路翻攝／已去識別化）華南銀行動銀行APP異常發送大量訊息給客戶，嚇壞不少客戶。（圖為網路翻攝／已去識別化）

〔記者王孟倫／台北報導〕華南銀行繼9月22日因為中華電信機房失火，導致網路銀行、行動APP當機塞車，不料，相隔一個半月，華南銀今天（7日）系統再傳出狀況；金管會證實，因為該銀行網銀推播系統服務出問題，異常發送大量訊息給客戶，因為觀看人次眾多，導致網路回應緩慢，影響時間前後約35分鐘。

從網友在社群網路提供的照片截圖顯示，民眾的確是連續收到異常大量的華南銀APP資訊，才連帶使得網路銀行當機或變慢；更有民眾誤以為或擔心帳戶的存款被大量提領，受到不小驚嚇。

針對本起事件，華南銀是否已經向金管會通報「重大偶發事件」？金管會銀行局副局長林志吉指出，華南銀今天就會通報重大偶發，並按照規定，在七個營業日內向金管會詳報後續處理狀況，目前已釐清「並非駭客所為」，具體原因還要查證中。

林志吉表示，就金管會主動向華南銀瞭解，今天下午1點38分到1點50分之間，行動銀行app交易緩慢，網路銀行則正常，主因原因是其推播系統服務異常，造成大量客戶因好奇，登錄到行動銀行查看，導致網路服務回應緩慢塞車。

經華南銀緊急處理，分批關閉行動銀行再重開，已於今日下午2點13分恢復正常，總計影響時間35分鐘。

由於華南銀的資訊系統一個半月又再度「卡關」，引發外界關切與好奇；對此，林志吉指出，9月下旬的案子目前還在處理當中，至於華南銀連續短時間出現系統資訊問題，將進一步綜合來瞭解處理。

對此，華南銀行也發布聲明致歉，說明因推播系統異常發送大量訊息至行動銀行客戶，客戶因此登入行動銀行查看訊息造成登入爆量，導致客戶登入交易速度較為緩慢，並非駭客攻擊行為所致。本行立即增加系統資源並輪流重啟服務，造成客戶在交易過程中久候不便，深感抱歉，敬請見諒。

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