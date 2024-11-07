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許勝雄：川普恐再掀蝴蝶效應 引發產業鏈再度重組風險

2024/11/07 19:37

許勝雄今天表示，美國總統當選人川普就職以後，可能再度引發影響產業鏈重組的蝴蝶效應。（記者方韋傑攝）許勝雄今天表示，美國總統當選人川普就職以後，可能再度引發影響產業鏈重組的蝴蝶效應。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕仁寶（2324）集團創辦人、金寶（2312）董事長許勝雄今天表示，美國總統當選人川普就職以後，可能再度引發產業鏈重組的「蝴蝶效應」，無論美中之間的對抗如何發展，企業仍須不斷增強營運體質，就算全球的政經局勢短期之內不產生動亂，未來還是存在風險，「（企業）自己建立良好的競爭體系，還是比較重要的」。

許勝雄指出，美中的貿易戰、科技戰，已經是世界強權之間的爭霸戰，不管是誰當選美國總統，兩國確實還有很多問題需要解決，如果處理得宜，全球就能獲得良善發展的環境與條件，倘若處理不好，「所有人都要付出代價」。

許勝雄認為，所謂的代價包括政治層面以及其實不必浪費的經濟資源，「我想以美國現在的策略，基本上會有很多運作（手法）的可能性」，回顧川普前一任期內，對中國實施貿易管制、提升關稅等措施，「我想他還會繼續這樣做」。

許勝雄分析，倘若川普在新任期展開之後，延續、擴大關稅實施，為了避免銷售風險上升，企業可能又要面臨產業鏈重組，在重組以後，當然會讓生產成本增加，此時如果再進一步提升關稅，物價就會上漲，利率可能被逼得需要上修，降息的機率就會降低，進而影響到市場的消費能力，最終衝擊世界經濟成長表現。

許勝雄強調，台灣企業確實需要關心美國政府策略與市場機制之間的連動性，留意未來發生劇烈波動的風險，以仁寶而言，目前已在11個國家擁有70座工廠，在動盪的大環境裡仍然穩定貢獻產業鏈向上發展，如此一來，就具備了存在的具體價值與意義。

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