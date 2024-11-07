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緯軟前三季每股盈餘5.58元 續拓多元市場

2024/11/07 19:46

緯軟前三季稅後淨利4.06億元。圖為董事長蕭清志。（資料照）緯軟前三季稅後淨利4.06億元。圖為董事長蕭清志。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕IT服務商緯創軟體（4953）今日公告前三季稅後淨利4.06億元，為歷史次高，每股稅後盈餘（EPS）則為5.58元。緯創軟體指出，相對中國資訊服務市場疲弱，緯軟因掌握住商機，逆勢取得佳績，除互聯網、新能源業務外，也開拓遊戲市場。

緯軟第三季營收26.1億元，季增3.5%、年增17.6%；前三季累計營收75.5億元，年增18%。成長動力主要來自互聯網客戶的營收貢獻，單季及累計營收實現歷史新高。

在獲利方面，緯軟前三季毛利率維持在17.7%，營益率5.8%，累計前三季稅後淨利為4.06億元，雖略低於去年同期，仍為歷史次高，每股稅後盈餘5.58元。

緯軟指出，今年中國資服產業的市場規模增速放緩，有過半企業面臨淨利負增長、甚至虧損壓力，不過得益於經營管理韌性和精準把握市場需求，營收增速及利潤率表現穩健。

緯軟持續聚焦具全球競爭力的產業，除了互聯網及新能源業務的持續發展外，近期也在遊戲市場見到新契機，將積極開拓新客戶，尋求更多增長機會。

緯軟同時公告10月營收8.87億元，月增0.8%、年增14.8%；累計前10月營收84.4億元、年增17.6%，10月營收打破傳統淡月，再次刷新單月及累計歷史新高紀錄。

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