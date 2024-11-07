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「大到不能倒銀行」今年維持6家 2銀行提前達陣

2024/11/07 19:22

金管會公布今年度大到不能倒的銀行名單，中國信託銀行就是其中之一。（業者提供）金管會公布今年度大到不能倒的銀行名單，中國信託銀行就是其中之一。（業者提供）

〔記者王孟倫／台北報導〕金管會公布今年度「系統性重要銀行」（D-SIBs，即大到不能倒銀行）名單，與去年度相同，包括：中國信託銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫銀行、兆豐國際銀行以及第一銀行等六家；其中，國泰與北富銀2家銀行更提前達到明年的資本要求標準。

銀行局副局長林志吉指出，為確保銀行體系健全，並強化我國具系統重要性銀行之風險承擔能力，金管會制定D-SIBs篩選架構及強化監理措施，於2019年12月修正發布「銀行資本適足性及資本等級管理辦法」及訂定「系統性重要銀行篩選標準及實施要求」，並指定「大到不能倒的銀行」。

林志吉說明，經指定為「大到不能倒銀行」，應該自被指定之日次年起，分4年於各年年底前平均提列2%額外法定資本要求及2%內部管理資本要求。

其中，為因應疫情衝擊、並強化銀行中介功能以支持實體經濟，目前6家大到不能倒銀行之內部管理資本，自2022年至2025年分4年提列完成，並向主管機關申報「經營危機應變措施」及每年辦理並通過2年期之壓力測試。

根據金管會最新公布，目前六家「大到不能倒」銀行之資本適足比率，均符合各年度年底之最低資本要求。

其中，中信銀行、台北富邦銀行、國泰世華銀行、合作金庫、兆豐銀行均自2019年起，每年被指定為「大到不能倒銀行」，第一銀行則從2020年起加入；換言之，名單已經連續四年未變。

至於是否有第七家「大到不能倒銀行」？林志吉表示，這是根據四大審核面向，而且要連續兩年符合資本要求，目前尚無符合標準者。

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