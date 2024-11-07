晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

通膨助勝選！專家：川普的經濟政策恐加劇通膨

2024/11/07 20:08

專家認為，川普的經濟政策恐加劇通膨。（美聯社）專家認為，川普的經濟政策恐加劇通膨。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選結果揭曉，川普勝出。《華盛頓郵報》分析指出，儘管拜登政府維持低失業率和經濟增長，但選民對經濟的不滿，尤其通膨問題，成為川普勝選、賀錦麗（Kamala Harris）敗選的關鍵。

出口民調顯示，三分之二選民認為經濟狀況不佳，其中 69% 選擇川普。《華郵》指出，疫情爆發後，拜登政府面臨持續的通膨問題，儘管股市表現良好、失業率低，但 2022 年通膨率突破 9% 後，民眾對經濟的信心持續低迷。

曼哈頓研究所資深研究員里德爾（Brian Riedl）表示，選民痛恨通膨，高通膨率是他們不滿的主因。通膨率達 9% 時，執政黨難保白宮。

共和黨緊抓通膨議題，歸咎於民主黨 2021 年的紓困計畫，川普更以此作為競選主軸。華郵指出，在疫情和俄烏戰爭影響下，許多富裕國家也面臨通膨挑戰。研究顯示，拜登 1.9 兆美元的紓困計畫雖可能加劇通膨 3 個百分點，但也促進了經濟復甦。

拜登政府則強調多項經濟指標佐證其政績，包括股市創新高、經濟成長超越疫情前、失業率創 50 年新低（4.1%），且成功避免經濟衰退；聯準會也準備再次降息；政府的基礎建設、潔淨能源和半導體投資也開始有成效。

自由派和部分中間派經濟學家認為，選民將薪資增長歸功於自己，卻將物價上漲歸咎於政府，此種認知偏差導致民主黨敗選。他們引用聯準會研究，指出民眾對個人財務與國家經濟評價的巨大落差，顯示媒體和社群媒體影響了選民認知。

然而，中間派和保守派經濟學家認為，選民對拜登經濟政策的不滿並非空穴來風。哈佛大學經濟學家弗曼（Jason Furman）指出，即使通膨率下降，但家庭收入中位數仍低於 2019 年，貧窮率、房貸違約率和失業率均高於疫情前。

弗曼表示，經濟正在復甦，但尚未完全恢復，民眾仍在掙扎。，部分受訪者表示，川普時期生活開銷較易負擔，現在則因物價上漲感到困難。

出口民調顯示，約 70% 西語裔選民認為經濟狀況不佳，其中 40% 將經濟視為首要議題，並轉向支持川普。賀錦麗雖多次強調她了解經濟問題並承諾降低物價，仍難以說服選民。民調專家朗茲（Frank Luntz）直言，賀錦麗敗選主因在於未能有效解決通膨問題。

《法新社》則分析，川普勝選主因之一，是他成功將疫情後的通膨歸咎於拜登政府。但川普的經濟政策，例如提高關稅和干預聯準會獨立性，卻可能加劇通膨。

川普主打經濟牌勝選，87% 選民表示物價影響了他們的投票，但專家警告，川普的關稅政策恐導致經濟衰退和失業率上升，使 2026 年通膨飆升至 9.3%。專家預測，川普上任後可能調整關稅策略，以因應貿易和企業壓力。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財