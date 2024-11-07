通膨助勝選！專家：川普的經濟政策恐加劇通膨

專家認為，川普的經濟政策恐加劇通膨。（美聯社）

〔編譯陳成良／綜合報導〕美國總統大選結果揭曉，川普勝出。《華盛頓郵報》分析指出，儘管拜登政府維持低失業率和經濟增長，但選民對經濟的不滿，尤其通膨問題，成為川普勝選、賀錦麗（Kamala Harris）敗選的關鍵。

出口民調顯示，三分之二選民認為經濟狀況不佳，其中 69% 選擇川普。《華郵》指出，疫情爆發後，拜登政府面臨持續的通膨問題，儘管股市表現良好、失業率低，但 2022 年通膨率突破 9% 後，民眾對經濟的信心持續低迷。

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曼哈頓研究所資深研究員里德爾（Brian Riedl）表示，選民痛恨通膨，高通膨率是他們不滿的主因。通膨率達 9% 時，執政黨難保白宮。

共和黨緊抓通膨議題，歸咎於民主黨 2021 年的紓困計畫，川普更以此作為競選主軸。華郵指出，在疫情和俄烏戰爭影響下，許多富裕國家也面臨通膨挑戰。研究顯示，拜登 1.9 兆美元的紓困計畫雖可能加劇通膨 3 個百分點，但也促進了經濟復甦。

拜登政府則強調多項經濟指標佐證其政績，包括股市創新高、經濟成長超越疫情前、失業率創 50 年新低（4.1%），且成功避免經濟衰退；聯準會也準備再次降息；政府的基礎建設、潔淨能源和半導體投資也開始有成效。

自由派和部分中間派經濟學家認為，選民將薪資增長歸功於自己，卻將物價上漲歸咎於政府，此種認知偏差導致民主黨敗選。他們引用聯準會研究，指出民眾對個人財務與國家經濟評價的巨大落差，顯示媒體和社群媒體影響了選民認知。

然而，中間派和保守派經濟學家認為，選民對拜登經濟政策的不滿並非空穴來風。哈佛大學經濟學家弗曼（Jason Furman）指出，即使通膨率下降，但家庭收入中位數仍低於 2019 年，貧窮率、房貸違約率和失業率均高於疫情前。

弗曼表示，經濟正在復甦，但尚未完全恢復，民眾仍在掙扎。，部分受訪者表示，川普時期生活開銷較易負擔，現在則因物價上漲感到困難。

出口民調顯示，約 70% 西語裔選民認為經濟狀況不佳，其中 40% 將經濟視為首要議題，並轉向支持川普。賀錦麗雖多次強調她了解經濟問題並承諾降低物價，仍難以說服選民。民調專家朗茲（Frank Luntz）直言，賀錦麗敗選主因在於未能有效解決通膨問題。

《法新社》則分析，川普勝選主因之一，是他成功將疫情後的通膨歸咎於拜登政府。但川普的經濟政策，例如提高關稅和干預聯準會獨立性，卻可能加劇通膨。

川普主打經濟牌勝選，87% 選民表示物價影響了他們的投票，但專家警告，川普的關稅政策恐導致經濟衰退和失業率上升，使 2026 年通膨飆升至 9.3%。專家預測，川普上任後可能調整關稅策略，以因應貿易和企業壓力。

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