漢來美食前3季每股賺7.75元 創歷史新高

漢來美食第3季每股盈餘1.47元。（漢來提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕漢來美食（1268） 公佈第3季合併營收14.31億元，年增19.24%；稅後淨利0.62億元、每股盈餘1.47元。

漢來美食累計前3季營收44.26億元，稅後淨利3.27億元，每股盈餘7.75元，營收、淨利及每股盈餘均創歷史新高，前3季淨利及每股盈餘並已超越去年全年。

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漢來美食表示，主要受惠於台北南港宴會廳與漢來美食旗下西餐品牌-島語自助餐廳的設定成功，婚禮和商務宴客的訂席收益，也成為挹注總營收的動能之一。

展望未來，進入餐飲業旺季的第4季，各企業年度最重要的熱鬧尾牙、旺年會及節日氛圍濃厚的聖誕節、跨年活動陸續登場，各品牌餐廳也已進入一級備戰狀態。從11、12月的尾牙，還有明年初的春酒，台北南港宴會廳和高雄漢來大飯店與高雄漢來巨蛋會館，目前已賣出1萬2800桌，預估將帶入2.2億元的營業額。

春酒宴客仍在持續接單熱賣中，尾牙春酒的成長動能比去年高出35%，會在2024年結束前交出一張漂亮的成績單。2025年漢來美食目前已規畫至少10家以上的品牌餐廳將有展店計畫，勢必將全方位推升漢來美食營運規模。

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