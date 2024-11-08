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上季獲利暴跌 Nissan宣布全球裁員9千人

2024/11/08 07:37

日產宣布將裁員 9000 人。（路透）日產宣布將裁員 9000 人。（路透）

陳麗珠／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕日產汽車公司（Nissan）上季獲利僅320億日圓（約台幣67.2億），較去年同期的2080億日圓（約台幣436.8億）暴跌84.6%，面對銷售惡化，日產宣布將2024會計年度（截至2025年3月）利潤預期下調70%，並計劃裁員 9000 人及削減 20% 的產能。

綜合外媒報導，在新車銷量低迷、特斯拉和比亞迪等中國電動車品牌的激烈競爭之下，衝擊日產獲利表現，截至9月底的單季營業利潤為為320億日圓，低於預期的650億日圓，更遠低於去年同時期的 2080 億日圓。

面對銷量下滑，日產7日宣布將2024會計年度（截至2025年3月）利潤預期下調70%至 1500 億日圓（約台幣315億），並計劃裁員 9000 人及削減 20% 的產能。

此外，日產將計畫出售其所持三菱汽車股份，最多賣出10%持股，預計最多進帳 686 億日圓。

外媒分析，日產汽車是眾多在中國陷入困境的外國車商之一，主要是受到中國車企激烈競爭的衝擊，此外美國市場疲軟也是日產獲利下滑的原因。

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