北富銀第4次與企業工會簽團體協約

台北富邦銀行今日與企業工會進行第4次團體協約續簽儀式。（圖由北富銀提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕為鞏固和諧勞資關係，台北富邦銀行今日與企業工會進行第4次團體協約續簽儀式，由總經理郭倍廷與工會理事長葉金上代表簽署協約，勞動部長何佩珊、勞動關係司司長王厚偉、臺北市政府勞動局局長高寶華、全國金融業工會聯合總會理事長鍾馥吉及秘書長韓仕賢等貴賓，親臨現場見證。

北富銀表示，本次協約在多項福利上有所提升。其中生育及育兒福利方面，北富銀除了提供優於法令的10週有薪產假，並給予每胎10萬元的生育補助，對育有0至6歲子女的員工，提供每年2萬4000元的育兒補助，減輕員工育兒負擔。

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在喪假條款部分，考量家庭一體性，對於員工配偶父母、配偶養父母或繼父母喪亡者，給予與員工本人父母、養父母或繼父母喪亡者相同的喪假天數12天，大幅優於法定6天規範，讓員工有更充裕的時間與家人一同處理治喪事宜。針對受到職災的員工，提高可額外申請的定額住院關懷金至6000元，展現公司及工會照護員工的決心。

北富銀總經理郭倍廷表示，良好的勞資關係是公司發展的基石，對員工福祉的重視與承諾，正是企業在多元化、平等與包容（DEI）價值觀上的具體展現。自2015年初次簽訂團體協約以來，北富銀持續提升全行同仁福祉，從育兒、家庭關懷到職場安全，以具體行動保障員工權益。

北富銀工會理事長葉金上表示，近年來北富銀在優化員工福利方面的努力有目共睹，這些舉措不僅能減輕員工的生活負擔，更能讓同仁感覺自己的辛勤付出獲得尊重和珍惜。

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