聯邦銀前3季獲利超車去年全年 年增18％

聯邦銀前3季獲利超車去年全年。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕聯邦銀行（2838）前3季各項業務獲利亮眼，累計稅後淨利43.29億元，不但較去年同期增加18.18%，更已超車去年全年稅後淨利43.21億元。其中信用卡業務，前3季累積簽帳金額年增逾2成，「簽帳金額成長率」及「有效卡率」，在國內前8大信用卡發卡行中，均排名第３。

聯邦銀行今（7）日舉行線上法人說明會，並公布自結財務數字及營運狀況。受惠於存放款業務成長、財管手收增加，及各項投資損益增加，聯邦銀行2024年前3季累積稅後淨利43.29億元，較去年同期增加18.18%，已超越去（2023）年全年稅後淨利43.21億元。

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存放款業務方面，截至2024年9月底，總存款平均餘額逾7870億元，較去年同期增加4.56%，總放款平均餘額逾6032億元，較去年同期增加5.95%。因存放利差減少，利息淨收益較去年同期減少3.06%；手續費淨收益則持續穩健成長，較去年同期增加10.06％。

信用卡業務方面，前3季累積簽帳金額達1467.57億元，較去年同期成長20.13%；流通卡數逾284萬卡、近6個月有效卡數逾188萬卡，有效卡率高達66.3%；信用卡整體營收40.46億元，較去年同期增加3.15億元，年增8.44%。

根據金管會最新揭露資訊，聯邦銀行今年1至8月「簽帳金額成長率」及「有效卡率」，雙雙排名國內信用卡前8大發卡銀行第３。

聯邦銀指出，截至2024年9月底，聯邦銀行資本適足率14.69%，其中，第一類資本比率12.67%、普通股權益比率10.26%；每股盈餘（EPS）0.94元，較去年同期增加11.90%；逾放金額為16.2億元，逾放比率0.27%，資產品質持續平穩，備抵呆帳覆蓋率442.40%。

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