泓德能源投資澳洲電力零售商ZEN Energy 扎根澳洲電力市場

泓德能源投資澳洲電力零售商ZEN Energy，正式扎根澳洲。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕綠能環保股泓德能源（6873）今（7）日宣布，董事會決議投資約4300萬澳幣（約9.32億台幣）於澳洲電力零售商ZEN Energy，交易完成後將取得ZEN Energy股權9.7%，正式扎根澳洲電力市場，推動海外事業發展。

泓德能源指出，未來將有機會與ZEN Energy展開多項合作，包括儲能項目、光儲項目與資產建置等開發，並結合泓德系統整合優勢與ZEN在澳洲電力交易的專業經驗，進一步將成功模式拓展至其他國家市場。此外，雙方可透過泓德自有品牌TITAN提供的軟硬體整合服務，合作開發澳洲電力交易、預測與風險評估解決方案。

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泓德能源表示，看好澳洲電力自由化市場機會，已於2024年4月成立澳洲子公司。預計到2050年，隨著綠氫等新興再生能源帶來的機會，澳洲電力市場規模將成長至現有的2-3倍。

ZEN Energy於2004年在南澳創立，是專注於綜合性再生能源與儲能開發、電力交易及零售的澳洲廠商，也是首家與南澳政府簽訂長期電力零售合約的供應商，主要客戶還包括聯邦科學與工業研究組織（CSIRO）在澳洲各州的據點，以及代表新南威爾士州近40%人口的南雪梨地區市政聯合組織等，近期更與DGA Energy Solutions Australia合作推動綠氫計畫。ZEN Energy目前每年供電容量近20億度，也積極布局綠氫、綠氨、綠鋼等新興領域，致力推動澳洲再生能源產業的永續發展。

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